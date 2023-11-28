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Представляет угрозу для кораблей: cамый большой айсберг в мире откололся от материка и дрейфует в океане

Представляет угрозу для кораблей: cамый большой айсберг в мире откололся от материка
Самый большой айсберг откололся от материка
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Самый большой в мире айсберг, получивший название А23а, пришёл в движение. Его площадь составляет почти 4 тысячи квадратных километров (к сравнению: площадь Москвы составляет 2,5 тысячи квадратных метров).

В отличие от многих крупных айсбергов, которые отделяются от Антарктиды, А23а продвинулся всего на несколько километров с тех пор, как откололся от шельфового ледника Филхнера в августе 1986 года. Тогда он сел на мель, но сейчас вырвался на свободу.

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Айсберг дрейфует мимо Антарктического полуострова со скоростью примерно 150 километров в месяц. Объекты такого размера, как A23a, необходимо постоянно отслеживать после отрыва, поскольку они могут представлять угрозу для кораблей, а также для дикой природы, говорят эксперты.

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