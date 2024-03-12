Ирина Шейк восхитила фанатов своим образом на вечеринке в честь премии «Оскар-2024»

Ирина Шейк знает, как без труда сразить всех наповал. На минувших выходных в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар-2024», после формальной части которой знаменитости отправились на вечеринку. Русская красавица стала почётной гостьей мероприятия, и в этот раз она действительно сумела удивить каждого зрителя.

Ирина решила отказаться от классических вечерних платьев в пол и отдала предпочтение чёрному боди и пышной короткой юбке. Стильный образ модель дополнила плотными чулками с подтяжками и макияжем с красной помадой.

Ирина Шейк Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Кокетливый образ Шейк определённо не оставил равнодушным ни одного гостя мероприятия. Известно, что практически весь вечер красотка провела в компании своей лучшей подруги, модели Эмили Ратаковски, которая, к слову, в этот раз немного прогадала с нарядом и пришла на вечеринку в платье, похожем на то, что было надето на Ким Кардашьян.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также Кристен Стюарт удивила Сеть дерзким образом на красной дорожке