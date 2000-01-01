5 причин головной боли
Иногда не помогают даже лекарства, а значит, нужно устранить её источник.
Стресс
Постоянное напряжение вкупе с хронической усталостью нередко сопровождаются головной болью.
Инфекция
Практически каждый хотя бы раз в жизни испытывал головную боль на фоне инфекционных заболеваний и высокой температуры. Это самый распространённый случай.
Травма
Травмы головы и шеи могут сопровождаться болями, причём нередко они появляются лишь спустя некоторое время.
Хронические заболевания
Постоянные проблемы с ЛОР-органами, плохое зрение, недостаток железа могут быть причиной постоянных головных болей.
Мигрень
Мигрень настолько распространена, что занимает третье место в мире среди причин временной утраты трудоспособности. Особенно у людей среднего возраста.
Не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. Если чувствуете себя плохо, следует обратиться к специалисту.
5 причин головной боли
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