Самые крепкие пары спортивного мира
В день семьи, любви и верности собрали спортсменов, которые давно определились с партнёром по жизни.
Нико Росберг и Вивиан Сиболд-Росберг
Со своей женой Нико знаком с детства, а в 2014-м пара сыграла свадьбу в церкви Сент-Дэвоут. С тех пор у супругов родились две дочери: Алайя и Найла.
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо
Пара вместе уже 12 лет, но официальный брак молодые люди оформили только в 2017 году. Лионель и Антонелли воспитывают троих сыновей — Тьяго, Метео и Чиро.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
В 2011 году фигуристы встали в пару на льду, а чуть позже — и по жизни. Сейчас они воспитывают дочь Анжелику и сына Теодора.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Их объединила трагедия: Павел поддержал Ляйсан после смерти её мамы и больше пара не расставалась. В конце 2012-го пара тихо и скромно поженилась, а сейчас воспитывает сына Роберта и дочь Софию.
Анна и Роберт Левандовски
Каратистка и футболист вместе с 2007 года. Их пару называют «Бэкхемами по-польски». Летом 2013-го они поженились, а через четыре года у них родилась первая дочь — Клара, а недавно и вторая — Лора.
Самые крепкие пары спортивного мира
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