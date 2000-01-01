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6 самых популярных футболистов ЕВРО в сети
6 самых популярных футболистов ЕВРО в сети
Сейчас они на слуху у всех, но за этими игроками следят не только во время турнира.
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<a href="https://www.instagram.com/cristiano/" rel="nofollow">Криштиану Роналду</a>
Криштиану Роналду
Кажется, «Инстаграм» может доплачивать ему за каждую публикацию, потому что нет второго человека, за которым следят 312 млн пользователей.
<a href="https://www.instagram.com/k.mbappe/" rel="nofollow">Килиан Мбаппе</a>
Килиан Мбаппе
На француза всё время охотятся европейские футбольные гиганты, а это значит, что и вам будет за чем последить в сети. Сейчас у Килиана 54 млн подписчиков.
<a href="https://www.instagram.com/sterling7/" rel="nofollow">Рахим Стерлинг</a>
Рахим Стерлинг
Стерлинг сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы вывести Англию в первый финал крупного турнира с 1966 года. Заходите к нему в «инстаграм», там есть на что посмотреть.
<a href="https://www.instagram.com/paulpogba/" rel="nofollow">Поль Погба</a>
Поль Погба
Эксцентричный француз периодически радует своих подписчиков стильными луками и снимками с тренировок. За французом следят почти 46 млн пользователей.
Г<a href="https://www.instagram.com/harrykane/" rel="nofollow">арри Кейн</a>
Гарри Кейн
Еще один англичанин — лидер сборной Англии. Ему не надо себя рекламировать, чтобы заинтересовать новых подписчиков. 11 млн фолловеров — таковы будни Гарри Кейна.
<a href="https://www.instagram.com/zinchenko_96/" rel="nofollow">Александр Зинченко</a>
Александр Зинченко
Почти полтора миллиона человек следят за Александром. Игрок «Манчестер Сити» делится не только рабочими моментами, но и радует нас всех снимками семьи и отдыха.
6 самых популярных футболистов ЕВРО в сети
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