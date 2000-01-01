5 бесплатных площадок для воркаута в Москве
Приходите тренироваться в любое время!
Площадка в Сокольниках
Где: южная сторона Путяевского пруда.
Выполните несколько подходов на турниках и брусьях, а также прокачайте пресс.
Выполните несколько подходов на турниках и брусьях, а также прокачайте пресс.
Площадка в Нескучном саду
Где: м.Октябрьская, Ленинский пр-т., 30.
К вашим услугам 16 видов тренажёров на все группы мышц, турники, брусья и площадка для кроссфита.
К вашим услугам 16 видов тренажёров на все группы мышц, турники, брусья и площадка для кроссфита.
Площадка в Лужниках
Где: м. Воробьёвы горы, ул. Лужники, 24, строение 21.
Берите на тренировку друзей — площадка вмещает 200 человек.
Берите на тренировку друзей — площадка вмещает 200 человек.
Площадка на Поклонной горе
Где: м. Парк Победы, между аллеей Партизан и аллеей Солдат.
Если вам надоест отжиматься и подтягиваться, сыграйте с друзьями в футбол или волейбол.
Если вам надоест отжиматься и подтягиваться, сыграйте с друзьями в футбол или волейбол.
Площадка на ВДНХ
Где: м. Ботанический сад, справа от входа в Ботанический сад.
Она находится в лесу. Приходите на тренировку и подышите свежим воздухом.
Она находится в лесу. Приходите на тренировку и подышите свежим воздухом.
5 бесплатных площадок для воркаута в Москве
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