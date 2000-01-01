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Как менялся Арнольд Шварценеггер с годами и как выглядит сейчас
Как менялся Арнольд Шварценеггер с годами и как выглядит сейчас
Путь от бодибилдера к советнику президента США в фотографиях.
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1967 год — «Мистер Вселенная»
1967 год — «Мистер Вселенная»
Сразу после армии Шварценеггер увлекается культуризмом, снимается в спортивной рекламе и выигрывает свой первый громкий титул.
1980 год — окончание карьеры культуриста
1980 год — окончание карьеры культуриста
7-й титул «Мистер Олимпия» и завершение карьеры в мире бодибилдинга.
1982 год — рассвет актёрской карьеры
1982 год — рассвет актёрской карьеры
В этом году выходит «Конон-варвар», сделавший Арни мировым секс-символом.
Начало 90х — пик актёрской карьеры и успех в бизнесе
Начало 90х — пик актёрской карьеры и успех в бизнесе
В 1988 Шварценеггер основывает международный конкурс бодибилдеров «Арнольд Классик» и продолжает пропагандировать спорт.
2003 год — «Терминатору» — 56
2003 год — «Терминатору» — 56
А он только начинает свой политический путь и избирается на пост губернатора Калифорнии.
2010 — Неудержимый
2010 — Неудержимый
Железный Арни продолжает политическую карьеру, будучи переизбранным на 2 срок, параллельно выходит фильм «Неудержимые» с его участием.
2021 год — попробуй повтори
2021 год — попробуй повтори
Арни продолжает поддерживать свою физическую форму и показывать спортивные достижения в своём Instagram. 30 июля ему исполнилось 74 года.
Как менялся Арнольд Шварценеггер с годами и как выглядит сейчас
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