Сколько должна отжиматься женщина в разном возрасте?
Девочкам всегда сложнее с этим упражнением, но вдруг вы исключение.
17 лет: 9-16 раз
В этом возрасте угасает интерес к профессиональному спорту, поэтому многие девочки уходят в фитнес. Тренировки здорово подойдут для формирования самооценки.
20 лет: 9-17 раз
Ставьте рекорды, закладывайте фундамент здоровья и красоты. Вам подойдут любые физические нагрузки. Отличное время, чтобы пробежать марафон!
30 лет: 4-13 раз
Большую часть времени занимает семья и работа. Однако не забывайте про здоровье и красоту. Быстрые интенсивные тренировки отлично подойдут при таком ритме жизни.
40 лет: 3-10 раз
Физическая активность помогает эффективно бороться со стрессами. Добавляйте в свою жизнь 20-30 минут бега в день. Силовые нагрузки будут полезны для укрепления костей.
50 лет: 2-8 раз
Уделите особое внимание сердечно-сосудистой системе и костям. В этот период люди активно набирают вес. Йога, лёгкий бег и силовые – ваш выбор.
60 лет: 3-7 раз от скамьи
Следите за лишним весом и тонусом мышц. Физическая активность помогает снизить уровень сахара, улучшает работу суставов. Вам подойдут ходьба, суставная зарядка и лёгкая растяжка.
Сколько должна отжиматься женщина в разном возрасте?
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