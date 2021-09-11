Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Главная Lifestyle Статьи

Ледник в Гренландии, где можно сыграть в гольф

Хочу туда: ледяное поле для гольфа в 590 километрах от Полярного круга
Елена Голова
Поле для гольфа на леднике
Комментарии
Гольфом на траве уже никого не удивишь, а как насчёт того, чтобы сыграть в экстремальных условиях?

Величественная Гренландия, край фьордов и сурового севера, дарит своим гостям не только встречу с девственной природой и чистейшим воздухом, но и даёт возможность открыть для себя что-то необычное и испытать новые эмоции.

Аристократичная игра в экстремальных условиях

Ледяное поле для гольфа кажется чем-то невероятным, но оно действительно есть во фьордах Уумманнак. Бело-синий лёд размечен красными линиями. Мячи не белые, как в гольфе на траве, а разноцветные, обычно ярко-оранжевые или красные, чтобы их было проще отыскать на белом поле.

Количество лунок отличается от того, которое принято в классической версии игры: в гольфе на траве их 18, а на льду — всего лишь девять. Они более широкие, их выдалбливают в метровой толщине льда. Матч по времени также короче традиционного: из-за лютых морозов Гренландии гольфисты быстро замерзают, несмотря на все их утепления.

В игре на леднике есть множество препятствий и опасностей. Например, таких как снежные холмы, вросшие в лёд айсберги, сильный ледяной ветер и 50-градусный мороз. А ещё — белые медведи. Обычно этих «жителей» привлекают мячи, которыми играют спортсмены.

Хочу туда: сказочный отель в самом сердце дикого леса Хочу туда: сказочный отель в самом сердце дикого леса
Хочу туда: отель в виде космического корабля на вершине Эльбруса Хочу туда: отель в виде космического корабля на вершине Эльбруса

World Ice Golf Championships

Ещё в XVII веке в скандинавских странах была популярна игра kolven, суть которой заключалась в том, чтобы игроки с помощью клюшек загоняли мячи в лунки, вырезанные во льду. Три столетия спустя идея организовать международный турнир, а также создать мировой комитет по ледовому гольфу вместе со школой для местных жителей и туристов зародилась у гольфиста и менеджера главного отеля Уумманнак Арни Найманну. В 1997 году благодаря Найманну ледяное царство превратилось в поле для гольфа: белые фэрвеи и грины, которые окружены ледяными глыбами, выглядят как естественный ландшафт на поверхности замёрзшего моря.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Традиционно World Ice Golf Championships проходит в марте. В чемпионате принимают участие и мужчины, и женщины. Гольфисты и зрители обязательно должны быть одеты очень тепло: пуховики, ватные спортивные штаны и меховые шапки. Ещё важно, чтобы у игроков были специальные защитные очки от ярких солнечных лучей.

Несмотря на то что у гольфа на льду много препятствий, он вызывает у игроков невероятные ощущения. Один из участников World Ice Golf Championships — американец Син Келли — так описывал свои ощущения от игры на льду фьордов Уумманнак:

Временами, когда, скрывшись за стеной айсберга, готовишься к очередному удару, вдруг тобой овладевает чувство, будто ты абсолютно один в этой бесконечной ледяной пустыне. Ты словно растворяешься в этой бесконечности: и в пространстве, и во времени. Это сложно объяснить словами, но забыть невозможно…

Сколько это стоит?

Чемпионат обходится участникам почти в € 3 тыс. (порядка 260 тыс. рублей). Кроме участия в турнире, в эту стоимость входит четырёхдневное проживание в гостинице, аренда зимнего снаряжения, катание на собачьей упряжке и другие услуги.

Фото: Michael Steele/Getty Images

Несмотря на жёсткий климат Гренландии, в гостинице «Уумманнак», где можно остановиться участникам турнира, весьма комфортные условия: 40 уютных номеров, огромный ресторан с полностью остеклённым фасадом, что позволяет наслаждаться панорамным видом на айсберги.

Гольф на льду в Гренландии — это про то, как отлично провести время, получить новые эмоции, насладиться красотой природы. Вперёд за новыми впечатлениями!

Комментарии
Популярные материалы
Комплекс эффективных упражнений для проработки мышц кора
Комплекс эффективных упражнений для проработки мышц кора
Что произойдёт с организмом, если пить слишком много воды?
Что произойдёт с организмом, если пить слишком много воды?
TOP 3
Александр Соколовский: самоучки в мотоспорте — это худшее, что может быть
Александр Соколовский: самоучки в мотоспорте — это худшее, что может быть
Тренды
Как отдать ребёнка в футбольную секцию в Москве и сколько это будет стоить?
Как отдать ребёнка в футбольную секцию в Москве и сколько это будет стоить?
Тренды
5 эффективных упражнений на жиросжигание
5 эффективных упражнений на жиросжигание
Фитнес
© championat.com 2000–2021