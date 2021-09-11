Хочу туда: ледяное поле для гольфа в 590 километрах от Полярного круга

Гольфом на траве уже никого не удивишь, а как насчёт того, чтобы сыграть в экстремальных условиях?

Величественная Гренландия, край фьордов и сурового севера, дарит своим гостям не только встречу с девственной природой и чистейшим воздухом, но и даёт возможность открыть для себя что-то необычное и испытать новые эмоции.

Аристократичная игра в экстремальных условиях

Ледяное поле для гольфа кажется чем-то невероятным, но оно действительно есть во фьордах Уумманнак. Бело-синий лёд размечен красными линиями. Мячи не белые, как в гольфе на траве, а разноцветные, обычно ярко-оранжевые или красные, чтобы их было проще отыскать на белом поле.

Количество лунок отличается от того, которое принято в классической версии игры: в гольфе на траве их 18, а на льду — всего лишь девять. Они более широкие, их выдалбливают в метровой толщине льда. Матч по времени также короче традиционного: из-за лютых морозов Гренландии гольфисты быстро замерзают, несмотря на все их утепления.

В игре на леднике есть множество препятствий и опасностей. Например, таких как снежные холмы, вросшие в лёд айсберги, сильный ледяной ветер и 50-градусный мороз. А ещё — белые медведи. Обычно этих «жителей» привлекают мячи, которыми играют спортсмены.

World Ice Golf Championships

Ещё в XVII веке в скандинавских странах была популярна игра kolven, суть которой заключалась в том, чтобы игроки с помощью клюшек загоняли мячи в лунки, вырезанные во льду. Три столетия спустя идея организовать международный турнир, а также создать мировой комитет по ледовому гольфу вместе со школой для местных жителей и туристов зародилась у гольфиста и менеджера главного отеля Уумманнак Арни Найманну. В 1997 году благодаря Найманну ледяное царство превратилось в поле для гольфа: белые фэрвеи и грины, которые окружены ледяными глыбами, выглядят как естественный ландшафт на поверхности замёрзшего моря.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Традиционно World Ice Golf Championships проходит в марте. В чемпионате принимают участие и мужчины, и женщины. Гольфисты и зрители обязательно должны быть одеты очень тепло: пуховики, ватные спортивные штаны и меховые шапки. Ещё важно, чтобы у игроков были специальные защитные очки от ярких солнечных лучей.

Несмотря на то что у гольфа на льду много препятствий, он вызывает у игроков невероятные ощущения. Один из участников World Ice Golf Championships — американец Син Келли — так описывал свои ощущения от игры на льду фьордов Уумманнак:

Временами, когда, скрывшись за стеной айсберга, готовишься к очередному удару, вдруг тобой овладевает чувство, будто ты абсолютно один в этой бесконечной ледяной пустыне. Ты словно растворяешься в этой бесконечности: и в пространстве, и во времени. Это сложно объяснить словами, но забыть невозможно…

Сколько это стоит?

Чемпионат обходится участникам почти в € 3 тыс. (порядка 260 тыс. рублей). Кроме участия в турнире, в эту стоимость входит четырёхдневное проживание в гостинице, аренда зимнего снаряжения, катание на собачьей упряжке и другие услуги.

Фото: Michael Steele/Getty Images

Несмотря на жёсткий климат Гренландии, в гостинице «Уумманнак», где можно остановиться участникам турнира, весьма комфортные условия: 40 уютных номеров, огромный ресторан с полностью остеклённым фасадом, что позволяет наслаждаться панорамным видом на айсберги.

Гольф на льду в Гренландии — это про то, как отлично провести время, получить новые эмоции, насладиться красотой природы. Вперёд за новыми впечатлениями!