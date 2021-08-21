Хочу туда: отель в виде космического корабля на вершине Эльбруса

Приют в Кабардино-Балкарии будет ждать покорителей горы на высоте 3912 метров.
Если хотите подготовиться к восхождению на самую высокую гору России или просто порелаксировать несколько дней вдали от цивилизации, приезжайте в эко-отель Leaprus, который расположен прямо на Эльбрусе.
Приют на высоте 3912 метров
Отель напоминает космическую станцию, особенно ночью. Если у вас богатая фантазия, можно помечтать и вообразить себя главным героем фильма «Интерстеллар».
Эко-отель принимает туристов круглогодично. Условия его комфортны настолько, насколько это возможно на такой высоте.
В Leaprus могут заселиться сразу 48 человек. На его территории находятся четыре модуля: два – для отдыха, один – кухня и один – технический. Гости ночуют в жилых модулях на 12 человек. Каждому жителю отеля предоставляют свой спальный мешок.
Гостевые панорамные комнаты снабжены:
Шведским столом.
Отапливаемыми полами.
Большими телевизорами со спутниковыми каналами.
Быстрым и бесплатным Wi-Fi.
Освещением в разных режимах.
Розетками в свободном доступе.
Сушками для одежды и обуви.
Отдельным помещением для рюкзаков, лыж, сноубордов.
Если вы любитель экстремальных зимних видов спорта, отель вам точно приглянется.
Дорога до пункта назначения – уже целое путешествие: сначала от поляны Азау по канатной дороге до станции «Гарабаши», а затем на снегоходах до отеля. А если произойдёт какая-то экстренная ситуация, то можно и на вертолёте! Площадка для посадки возле отеля тоже есть.
Но даже такая сложная дорога не испортит вам настроение, ведь вас будет ждать заснеженный Эльбрус и горные пейзажи, которые вы точно захотите сфотографировать.