Приют в Кабардино-Балкарии будет ждать покорителей горы на высоте 3912 метров.

Хочу туда: отель в виде космического корабля на вершине Эльбруса

Если хотите подготовиться к восхождению на самую высокую гору России или просто порелаксировать несколько дней вдали от цивилизации, приезжайте в эко-отель Leaprus, который расположен прямо на Эльбрусе.

Приют на высоте 3912 метров

Отель напоминает космическую станцию, особенно ночью. Если у вас богатая фантазия, можно помечтать и вообразить себя главным героем фильма «Интерстеллар».

Эко-отель принимает туристов круглогодично. Условия его комфортны настолько, насколько это возможно на такой высоте.

В Leaprus могут заселиться сразу 48 человек. На его территории находятся четыре модуля: два – для отдыха, один – кухня и один – технический. Гости ночуют в жилых модулях на 12 человек. Каждому жителю отеля предоставляют свой спальный мешок.

Гостевые панорамные комнаты снабжены:

Шведским столом.

Отапливаемыми полами.

Большими телевизорами со спутниковыми каналами.

Быстрым и бесплатным Wi-Fi.

Освещением в разных режимах.

Розетками в свободном доступе.

Сушками для одежды и обуви.

Отдельным помещением для рюкзаков, лыж, сноубордов.

Если вы любитель экстремальных зимних видов спорта, отель вам точно приглянется.

Сколько это стоит?

Спальное место (размещение «Комфорт») 7 500 рублей/сутки Спальное место (размещение «Эконом») 4 000 рублей/сутки

Как добраться?

Дорога до пункта назначения – уже целое путешествие: сначала от поляны Азау по канатной дороге до станции «Гарабаши», а затем на снегоходах до отеля. А если произойдёт какая-то экстренная ситуация, то можно и на вертолёте! Площадка для посадки возле отеля тоже есть.

Но даже такая сложная дорога не испортит вам настроение, ведь вас будет ждать заснеженный Эльбрус и горные пейзажи, которые вы точно захотите сфотографировать.