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Модные названия спортивных вещей. Теперь стыдно не знать
Модные названия спортивных вещей. Теперь стыдно не знать
Мы больше не говорим «штаны» и «кофты», у каждого изделия есть своё название.
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Анорак
Анорак
Лёгкая непробиваемая куртка из плотной ткани с капюшоном, которая надевается через голову и не имеет обычного разреза с застёжкой спереди.
Джоггеры
Джоггеры
Брюки свободного кроя, с мягкой резинкой на талии и на щиколотках, которые часто называют трениками.
Лонгслив
Лонгслив
Дословно — это футболка с рукавами. Чаще всего его делают из лёгкой ткани для удобства в процессе тренировки.
Тайтсы
Тайтсы
Лосины, которые не просто обтягивают тело, но ещё и оказывают сдавливающий пружинящий эффект, обеспечивая компрессию.
Свитшот
Свитшот
Кофта из плотного трикотажа с круглым воротником и резинкой на рукавах и нижнем краю.
Макинтош
Макинтош
Плащ из непромокаемой прорезиненной ткани, особенно актуальный ранней осенью. Защитит от дождя, но не очень практичен во время тренировки.
Бра
Бра
Это спортивный бюстгальтер, который поддерживает грудь, избавляя её от амплитудных колебаний во время тренировки. Ткань впитывает пот и выводит его на поверхность, где он быстро высыхает.
Модные названия спортивных вещей. Теперь стыдно не знать
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