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За сколько мужчина должен пробегать 100-метровку
За сколько мужчина должен пробегать 100-метровку
Сдадите свой норматив ГТО?
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От 18 до 24 лет
От 18 до 24 лет
Бронзовый знак отличия – 14,4 секунды
Серебряный знак отличия – 14,1 секунды
Золотой знак отличия – 13,1 секунды
От 25 до 29 лет
От 25 до 29 лет
Бронзовый знак отличия –15,1 секунды
Серебряный знак отличия – 14,8 секунды
Золотой знак отличия – 13,8 секунды
И это всё?
И это всё?
Нормы ГТО по 100-метровке есть только для этих возрастных групп. Поэтому, если вы им принадлежите, можете попробовать пробежать и узнать свой результат.
За сколько мужчина должен пробегать 100-метровку
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Александр Иванов
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