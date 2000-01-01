За сколько мужчина должен пробегать 100-метровку
Сдадите свой норматив ГТО?
От 18 до 24 лет
Бронзовый знак отличия – 14,4 секунды
Серебряный знак отличия – 14,1 секунды
Золотой знак отличия – 13,1 секунды
Серебряный знак отличия – 14,1 секунды
Золотой знак отличия – 13,1 секунды
От 25 до 29 лет
Бронзовый знак отличия –15,1 секунды
Серебряный знак отличия – 14,8 секунды
Золотой знак отличия – 13,8 секунды
Серебряный знак отличия – 14,8 секунды
Золотой знак отличия – 13,8 секунды
И это всё?
Нормы ГТО по 100-метровке есть только для этих возрастных групп. Поэтому, если вы им принадлежите, можете попробовать пробежать и узнать свой результат.
За сколько мужчина должен пробегать 100-метровку
Читайте также