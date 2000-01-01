6 спортсменов с психическими расстройствами
Завышенные ожидания, груз ответственности и жёсткий график могут сыграть со спортсменами злую шутку.
Кевин Лав, панические атаки
Баскетболист признался, что начал регулярно посещать психотерапевта, который помог ему найти ключи к решению проблем.
Серена Уильямс, послеродовая депрессия
Теннисистка справилась с тяжелейшим расстройством и призывает других матерей не страдать в тишине и одиночестве.
Себастьян Дайслер, хроническое разочарование
От постоянных неудач у немецкого футболиста развилось хроническое разочарование, вследствие чего он завершил карьеру в 27 лет.
Майкл Фелпс, депрессия
Самый титулованный олимпийский чемпион справился с сильнейшей депрессией и после завершения карьеры выступает перед людьми со своей историей преодоления.
Брендон Маршалл, расстройство личности
Звезда американского футбола страдает пограничным расстройством личности и даже проходил курс лечения, а теперь помогает другим бороться с недугом.
Дэвид Бекхэм, синдром навязчивых состояний
Болезнь выражается в патологическом стремлении наводить чистоту и расставлять вещи в строгом порядке. ВОЗ признала болезнь одним из 10 самых изнурительных недугов.
6 спортсменов с психическими расстройствами
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