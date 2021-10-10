Хочу туда: отель на одном из самых больших стадионов России

Быть в центре самых значимых футбольных матчей можно, не выходя из номера. Рассчитываем стоимость проживания на «Ак Барс Арене» в Казани.

Если вы хотите приобщиться к миру большого спорта во время отдыха, приезжайте в People Hotel – отель в центре Казани, который находится прямо на футбольном стадионе «Ак Барс Арена». У этого отеля нет аналогов в нашей стране.

Как устроен отель?

Стадион вмещает 12 номеров, окна и балконы которых выходят на трибуны и футбольное поле. В них есть все удобства, чтобы гости могли чувствовать себя как дома. Отель очень удобно расположен – совсем недалеко от вокзала, аэропорта и всех достопримечательностей столицы Татарстана.

Кстати, именно эта арена в 2018 году стала одним из мест проведения чемпионата мира по футболу.

Фото: instagram.com/peoplestadium/

Чем заняться?

Конечно же, увидеть мир большого футбола изнутри и сходить на экскурсию по стадиону. Это то, чем отель не первый год притягивает к себе толпы туристов. Вы сможете не просто посмотреть на трибуны и поле, но и почувствовать себя центральной фигурой самого значимого матча. Игроком, тренером, судьёй или комментатором? А может, всеми вместе? Всё зависит только от фантазии. Вас проведут по всем комнатам, будкам и раздевалкам и расскажут в подробностях, каково это – быть одним из самых главных людей на поле.

Казань – очень красивый город и не отправиться на экскурсию по нему будет преступлением. Прямо в отеле можно заказать поездку на любой вкус: съездить к Казанскому кремлю и увидеть роскошную мечеть Кул-Шариф или прогуляться по ночной Казани? Выбор за вами.

А если вы интересуетесь спортом не только теоретически, но и практически, в отеле есть фитнес-клуб. Там можно поплавать в бассейне, позаниматься в одном из залов самостоятельно или примкнуть к групповой тренировке.

Детям тоже будет чем заняться. Маленькие постояльцы смогут попробовать себя в каком-нибудь интересном деле, посетив город профессий KidSpace, или вместе с родителями поиграть в сквош или футбол.

Фото: instagram.com/peoplestadium/

Сколько это стоит?

Люкс двухместный с кроватью king-size 7 тыс. рублей/сутки Family 4-местный номер 9 тыс. рублей/сутки Двухместный улучшенный с кухней 6 тыс. рублей/сутки Стандарт двухместный 4,5 тыс. рублей/сутки Семейный номер с 2 кроватями king-size 9,2 тыс. рублей/сутки Двухместный «Бизнес» 5 тыс. рублей/сутки