Увидеть Китай с Памирского тракта и посмотреть на один из знаменитых семитысячников. Рассчитываем стоимость поездки.

Хочу туда: необычный купольный отель на высоте 3457 м над уровнем моря

Порелаксировать среди гор и насладиться их красотой можно не только на Эльбрусе, но ещё и в горах Памиро-Алай. Среди которых расположился купольный «Памир Алай» – один из самых высокогорных отелей в мире.

Кстати, в этот отель приезжала программа «Орёл и решка»: там жила ведущая, у которой была «золотая» карта.

Как устроен «Памир Алай»?

Расположен купольный отель на перевале Талдык Алайского района Ошской области по дороге Ош – Иркештам на высоте 3457 м над уровнем моря. Необычное сооружение гостиницы рассчитано на 14 мест.

Владелец отеля Абдырасул Акматов рассказал, что принятие решения о строительстве необычного высокогорного отеля было очень сложным. Поскольку там, где расположен «Памир Алай», нет линий электропередач, а ближайшее соседнее село Сары-Таш находится в нескольких километрах. Но выход из ситуации нашли, установив солнечную фотоэлектрическую панель и солнечный коллектор для работы водонагревателя на 250 литров.

В здании отеля всегда тепло и есть горячая и чистая родниковая вода и современное очистное сооружение для того, чтобы не загрязнять окружающую природу.

Планируется, что второй купол откроется совсем скоро, в 2022 году.

Фото: pamiralpinehotel.com

Что есть в экоотеле?

Ванна/душ.

Индивидуальные ванные комнаты.

Зона отдыха.

Кабельное или спутниковое ТВ.

Бесплатный WI-FI.

Парковка.

Бесплатные завтраки.

Круглосуточная охрана.

Есть номера с видом на горы и/или на культурный объект. Какой из них бы вы ни выбрали, невероятный вид из окна номера вам точно обеспечен.

Фото: pamiralpinehotel.com

Чем можно заняться в «Памир Алай»?

На территории отеля предусмотрены все условия для занятий спортом и активного отдыха. Можно поиграть в бадминтон, пострелять из лука. Занятия на свежем воздухе особенно полезны: улучшается сон, организм насыщается витамином D, который помогает укреплению мышц, настроение становится лучше. А активный отдых среди гор полезен вдвойне.

Также можно отправиться в поход: исследовать Алайские горы, попасть на Памирский тракт, с которого можно посмотреть на Китай, насладиться красотой Памирских гор, увидеть Пик Ленина – один из самых популярных «семитысячников» в мире.

Фото: pamiralpinehotel.com

Можно заняться верховой ездой, которая позволяет погрузиться в тысячелетний образ жизни киргизских кочевников. Также можно заняться велоспортом в живописных отдалённых горах. Такое приключенческое путешествие даёт возможность познакомиться с красотами Киргизии.

Памиро-Алай – гранитный рай для скалолазания. Существует бесконечный простор для исследовательского восхождения, и многие ещё не покорённые вершины манят альпинистов, находящихся в поисках новых испытаний.

Летом рядом с отелем работает детский лагерь, а зимой – лыжная база.

В зимний сезон можно кататься по нетронутым склонам, покрытым свежим порошковым снегом, заниматься фрирайдом.

Фото: pamiralpinehotel.com

Сколько это стоит?

Двухместный номер 11 143 рубля/3 ночи Трёхместный номер 14 857/3 ночи Твин 11 143 рубля/3 ночи Общий номер 7 425 рублей/3 ночи

Дайте волю своей приключенческой стороне и исследуйте прекрасный регион Памира пешком, на велосипеде, на лыжах или даже верхом. И откройте для себя прекрасные виды на горы из удивительного купольного отеля!