Как замотивировать самого себя?
6 принципов, которые помогут справиться самостоятельно.
Не бойтесь поражений
Неудачи — отличный вектор к улучшению. Именно там, где не получилось, надо усилиться.
Тянитесь к лучшему
Это неизбежно приведёт вас к личностному росту и покорению новых вершин.
Не зацикливайтесь
Позволяйте себе отдыхать. Это единственный способ не перегореть на старте.
Радуйтесь мелочам
Расставьте на своём пути маленькие цели и обязательно празднуйте их достижение. Вам понравится и захочется ещё.
Разговаривайте с собой
Именно доверие к себе позволит отделить зёрна от плевел и расставить приоритеты.
Разреши себе результат
Часто мы даже представить не можем, что можем иметь то, к чему так долго идём. Разрешите себе добиться цели.
Как замотивировать самого себя?
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