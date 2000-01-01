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Как замотивировать самого себя?
Как замотивировать самого себя?
6 принципов, которые помогут справиться самостоятельно.
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Не бойтесь поражений
Не бойтесь поражений
Неудачи — отличный вектор к улучшению. Именно там, где не получилось, надо усилиться.
Тянитесь к лучшему
Тянитесь к лучшему
Это неизбежно приведёт вас к личностному росту и покорению новых вершин.
Не зацикливайтесь
Не зацикливайтесь
Позволяйте себе отдыхать. Это единственный способ не перегореть на старте.
Радуйтесь мелочам
Радуйтесь мелочам
Расставьте на своём пути маленькие цели и обязательно празднуйте их достижение. Вам понравится и захочется ещё.
Разговаривайте с собой
Разговаривайте с собой
Именно доверие к себе позволит отделить зёрна от плевел и расставить приоритеты.
Разреши себе результат
Разреши себе результат
Часто мы даже представить не можем, что можем иметь то, к чему так долго идём. Разрешите себе добиться цели.
Как замотивировать самого себя?
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