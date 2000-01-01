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У сборной Канады уникальная форма для Олимпиады
У сборной Канады уникальная форма для Олимпиады
Съёмные детали и варежки на верёвочке.
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Коллекцию подготовил канадский бренд lululemon. Работа велась целых 18 месяцев.
Коллекцию подготовил канадский бренд lululemon. Работа велась целых 18 месяцев.
Все элементы в коллекции выполнены из материалов, которые отводят влагу и сохраняют тепло.
Все элементы в коллекции выполнены из материалов, которые отводят влагу и сохраняют тепло.
Основные цвета — красный для постоянного использования и комплекты цвета слоновой кости для церемонии закрытия.
Основные цвета — красный для постоянного использования и комплекты цвета слоновой кости для церемонии закрытия.
Один из самых ярких элементов — парка-трансформер, которую можно носить четырьмя способами. Съёмные детали превращаются в шарф или дорожную подушку.
Один из самых ярких элементов — парка-трансформер, которую можно носить четырьмя способами. Съёмные детали превращаются в шарф или дорожную подушку.
lululemon экипирует и паралимпийскую сборную. Экипировку для спортсменов с инвалидностью проверяли отдельно.
lululemon экипирует и паралимпийскую сборную. Экипировку для спортсменов с инвалидностью проверяли отдельно.
Дополняют образы шапки, варежки на верёвочке и сумка.
Дополняют образы шапки, варежки на верёвочке и сумка.
У сборной Канады уникальная форма для Олимпиады
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Сергей Валяев
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