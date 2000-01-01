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Как правильно пить воду?
Как правильно пить воду?
Пить натощак сразу после пробуждения — полезная привычка. Но есть несколько «правил».
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Выпивать стакан воды необходимо в течение 10 минут после пробуждения.
Выпивать стакан воды необходимо в течение 10 минут после пробуждения.
Завтракать нужно не менее чем через 30 минут после употребления стакана воды.
Завтракать нужно не менее чем через 30 минут после употребления стакана воды.
Вода должна быть негазированной и чистой, но некипячёной.<br/> Подойдёт фильтрованная, бутилированная, родниковая, талая вода.
Вода должна быть негазированной и чистой, но некипячёной.
Подойдёт фильтрованная, бутилированная, родниковая, талая вода.
Температуру воды надо подбирать в зависимости от цели. Рассмотрим несколько вариантов.
Температуру воды надо подбирать в зависимости от цели. Рассмотрим несколько вариантов.
Холодная вода (15-20 градусов)
Холодная вода (15-20 градусов)
Раздражает слизистую желудка и стимулирует организм вырабатывать энергию.
Преимущество: бодрит.
Вода комнатной температуры (20-27 градусов)
Вода комнатной температуры (20-27 градусов)
Улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение.
Тёплая вода (35-40 градусов)
Тёплая вода (35-40 градусов)
Омолаживает и очищает организм, ускоряет метаболизм.
Как правильно пить воду?
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