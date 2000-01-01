Что посмотреть и куда сходить в ноябре-2021
Событий немного, но они стоят вашего внимания.
Чемпионат Европы по BMX-фристайлу – 2021, Москва
Где и когда: 13-14 ноября Music Media Dome
Атлеты из 14 стран встретятся в Москве чтобы выяснить,, кто успел растерять форму после Олимпийских игр, а кто наоборот.
Атлеты из 14 стран встретятся в Москве чтобы выяснить,, кто успел растерять форму после Олимпийских игр, а кто наоборот.
Kingdom Professional Fight 5, Петербург
Где и когда: 17 ноября, Тинькофф Арена
Вас будут ждать бои за пояс чемпиона организации, женский бой по правилам ММА, девять рейтинговых поединков и супербой в тяжёлом весе.
Вас будут ждать бои за пояс чемпиона организации, женский бой по правилам ММА, девять рейтинговых поединков и супербой в тяжёлом весе.
«Московская Гимнастрада – 2021»
Где и когда: 27 ноября, Дворец гимнастики Винер-Усмановой
Программа фестиваля обещает быть насыщенной: это мастер-классы, фотовыставки, лекторий и выступление мировых звёзд гимнастики.
Программа фестиваля обещает быть насыщенной: это мастер-классы, фотовыставки, лекторий и выступление мировых звёзд гимнастики.
И это всё?
К сожалению, из-за пандемии многие мероприятия на ноябрь отменили. Но мы надеемся, что совсем скоро ивенты вновь вернутся в нашу жизнь.
Что посмотреть и куда сходить в ноябре-2021
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