Хочу туда: зимний виндсёрфинг на Финском заливе

Если вы любите классический вариант этого спорта, почему бы не попробовать покататься в холода?

Мы привыкли к виндсёрфингу на берегу океана, но, оказывается, для настоящих ценителей этого вида спорта холода и снег не помеха. Он успешно функционирует круглогодично, а зимой даже обладает множествами преимуществ. Но пока находится на стадии активного развития, особенно в России.

Появление виндсёрфинга в России

Зимний виндсёрфинг возник ещё в 70-х годах ХХ века. Он идеально вписывался в идею покорения всех возможных природных сил и реализации человеческого потенциала. В 1983 году впервые прошли всесоюзные первенства, а российские спортсмены уже долгие годы уверенно одерживают победы на соревнованиях международного уровня. На чемпионате мира в 2011-м Андрей Харьговский из Архангельска одержал победу в Финляндии, а в 2013 году в упорной борьбе вновь доказал, что лидерство России в зимнем виндсёрфинге неоспоримо. Таким образом, в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат мира 2014 года.

Фото: РИА Новости

Особенности техники

Зимним виндсёрфингом можно заниматься на любой заснеженной местности, но лучше выбирать: горные склоны, снежные степи или замёрзшие реки и озёра, так что Финский залив – идеальный вариант. Что может быть более захватывающе, чем скользить по льду на фоне завораживающих пейзажей? Техника катания не отличается от водного виндсёрфинга, парус также используется аналогичный.

Только в зимнем виде за счёт твердости покрытия под доской центр тяжести виндсёрфера смещён вниз, поэтому спортсмен часто едет почти лёжа. При помощи гика он ведёт парус, параллельно подруливая ногами. Удерживая равновесие, гонщик кренится на ветер, наклоняет парус и «вывешивается» на руках. Всегда применяется трапеция: прочный крюк на мощном поясе, которым цепляются за специальные петли на гике, облегчая ведение паруса.

Снаряжение

Границы в этом виде спорта размыты, нет строгих техник или правил. Главное условие – наличие паруса. Каждый спортсмен считает долгом привнести что-то новое или усовершенствовать старое. Принято использовать три вида снаряжений.

Монолыжи. Этот снаряд был изобретён ещё в СССР. Позволяя виртуозно скользить по снегу, монолыжи удобны в транспортировке и доступны. Однако они обладают низкой управляемостью.

Фото: РИА Новости

Коньковые конструкции. По действию самый управляемый и быстрый способ, но справиться с ними способен только настоящий профессионал.

Двухлыжный винд. Две классические кантовые лыжи по 2,5 м, которые скреплены деревянной или металлической доской. Этот тип чаще всего выбирают для катания на Финском заливе, так как он достаточно лёгок в управлении, при этом максимально устойчив на сильном ветру и плотном снегу. Именно он лучше всего подойдёт всем желающим обзавестись подобным опытом.

Сколько это стоит?

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Занятия по зимнему виндсёрфингу, к сожалению, не проводятся для новичков из-за небезопасных условий и неудобства для инструкторов и обучающихся. Виндсёрфинг на льду подходит тем, кто уже имеет опыт катания на доске с парусом и хочет разнообразить его.

Сезон зимнего виндсёрфинга начинается в ноябре и продолжается всю зиму, так что если вы профи – приезжайте за новыми ощущениями, а если новичок – почему бы не понаблюдать за соревнованиями, поболеть за спортсменов и пожить прямо на берегу Финского залива? Незабываемые эмоции гарантированы при любых обстоятельствах.