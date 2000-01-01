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6 причин есть сливочное масло каждый день
6 причин есть сливочное масло каждый день
Рассказываем о них вместе с нутрициологом Анной Берсеневой.
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Улучшает состояние кожи, волос и ногтей
Улучшает состояние кожи, волос и ногтей
Это источник витаминов А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Эти вещества замедляют старение, защищают от ультрафиолета, стимулируют рост волос, укрепляют ногти и кости.
Укрепляет сердце и сосуды
Укрепляет сердце и сосуды
Даже «вредный» холестерин, содержащийся в сливочном масле, необходим организму. В нём содержатся ненасыщенные жиры, которые поддерживают эластичность и тонус кровеносных сосудов.
Улучшает пищеварение
Улучшает пищеварение
«Плохой» холестерин — компонент клеточных мембран, защищающий нервные волокна, которые задействуются в пищеварении. Масло защищает кишечник от инфекций, а витамин А в составе снимает воспаления.
Поднимает настроение и улучшает работу нервной системы
Поднимает настроение и улучшает работу нервной системы
Благодаря витамину D улучшаются настроение, память, концентрация внимания, сон. Омега-6 стимулирует работу головного мозга, а триптофан способствует выработке серотонина.
Придаёт энергию
Придаёт энергию
Масло — отличный источник энергии, особенно для жителей стран с суровым климатом, как в России. Также оно помогает согреться.
Снижает риск грибковых инфекций
Снижает риск грибковых инфекций
Антигрибковыми и антимикробными свойствами обладает лауриновая кислота в составе масла.
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Подробнее читайте в статье на «Чемпионате»
6 причин есть сливочное масло каждый день
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