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7 пар обуви против холода и слякоти
7 пар обуви против холода и слякоти
Мокрое и холодное межсезонье не станет проблемой.
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Converse Pro Leather X2 Zip
Результат коллаборации с Converse и бренд paria / FARZANEH получил стильный футуристичный внешний вид с элементами иранской культуры.
<a href="https://www.adidas.ru/zhenshchiny">adidas Yeezy Sulfur</a>
adidas Yeezy Sulfur
13 ноября станут доступны высокие ботинки от Канье. Яркие и функциональные — они выделят из толпы и позволят наслаждаться комфортом.
<a href="https://sneakerhead.ru/shoes/sneakers/wmns-lahar-low-DB9953-201/" rel="nofollow">Nike WMNS Lahar Low</a>
Nike WMNS Lahar Low
Утеплённые стильные кроссовки на высокой подошве из пеноматериала — обновлённая низкая версия с наследием первой модели 1989 года.
<a href="https://ru.puma.com/mayze-chelsea-suede-women-s-boots-382829-01.html" rel="nofollow">Puma Mayze Chelsea Suede</a>
Puma Mayze Chelsea Suede
Новая версия классических «челси» от Puma получила замшевый верх и контрастную резиновую отделку.
<a href="https://www.adidas.ru/zimnie-botinki-adidas-by-stella-mccartney-cold.rdy/FZ4639.html">adidas by Stella Mccartney cold.dry</a>
adidas by Stella Mccartney cold.dry
В этих ботинках можно ни о чём не беспокоиться ― утеплённая подкладка согреет ступни, а с мягким верхом будет уютно и комфортно.
<a href="https://vans.ru/catalog/item/51880-krossovki-ultrarange-exo-hi-gore-tex-mte-2.html" rel="nofollow">Vans UltraRange Exo Hi Gore-Tex MTE-2</a>
Vans UltraRange Exo Hi Gore-Tex MTE-2
Подошва с улучшенным сцеплением и непромокаемой поверхностью дополнена ярким дизайном. Эта модель станет незаменимой в любых условиях.
<a href="https://www.lamoda.ru/p/rtlaav087701/shoes-ugg-botinki/?source_rec_type=similar" rel="nofollow">UGG Feel You</a> Neumel
UGG Feel You Neumel
В каждом изделии — мягкая овчина и универсальная подошва для улицы. Новые анималистичные расцветки добавят яркости образу.
7 пар обуви против холода и слякоти
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Витя Магдеев
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