Где купить зимнюю куртку как с обложки?
Люксовые бренды делают акцент на экологичность и цвет.
Tommy Hilfiger & Timberland
Бренды выпустили куртки оверсайз кроя с эффектом «прозрачности». Они состоят из переработанных материалов и органического хлопка.
Louis Vuitton
Новая яркая коллекция курток, состоящих из переработанной высокотехнологичной ткани, украшена оригинальным стёганым узором Monogram Flower. Здесь почти все цвета радуги и несколько фасонов курток.
Moncler
Итальянцы остаются верны себе — много блеска, лак, металлик и неповторимые силуэты. Кажется, их пуховики не перестают быть классикой даже в такой интерпретации.
The North Face
Бренд возродил культовую одноимённую коллекцию, известную как униформа международной команды исследователей, пересёкших Антарктиду в 1990-х годах.
Fendi
Это экологичная горнолыжная коллекция. Все куртки и костюмы наполнены 100%-ными восстановленными утиными перьями.
Supreme x The North Face
В коллекцию вошли сразу несколько моделей курток The North Face, каждая с фирменным принтом от Supreme.
Где купить зимнюю куртку как с обложки?
Читайте также