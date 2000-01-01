8 вещей, которые всегда должны быть в сумке
Выяснили, что поможет сохранить здоровье и фигуру, с редактором Маргаритой Иванниковой.
Антисептик
В течение дня важно дезинфицировать руки. Например, после походов в магазин или поездок в общественном транспорте.
Бутылка воды
Так будет проще соблюдать питьевой режим. К тому же в офисе её можно пополнить и не покупать новую.
Зубная нить
Если использовать её, можно сократить риск зубных заболеваний и поддерживать здоровье в целом.
Маска
Сейчас это неотъемлемая вещь. Важно защитить себя от инфекций.
Влажные и сухие салфетки
С их помощью можно протереть рабочую поверхность или телефон. А это стоит делать регулярно.
Полезный перекус
Возьмите белковый батончик или фрукт, чтобы иметь возможность быстро перекусить.
Пластырь
Если вдруг поранитесь, важно, чтобы в рану не попали грязь и инфекция.
Базовая аптечка
Обязательно берите с собой жаропонижающие, обезболивающие и противоаллергические средства.
8 вещей, которые всегда должны быть в сумке
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