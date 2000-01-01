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Упражнения, которые помогут сохранить молодость
Упражнения, которые помогут сохранить молодость
Фитнес-тренер Егор Фукалов рассказал, как поддерживать тело здоровым и подтянутым долгие годы.
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Разминка
Разминка
Это важная часть тренировки! Повороты головы, вращения плечами, локтями, руками, запястьями, тазом предотвратят травмы и разогреют тело перед занятием.
Базовые упражнения на ноги
Базовые упражнения на ноги
Приседания, выпады, румынская тяга, ягодичный мостик задействуют много мышечных групп и хорошо их прокачивают. Рельефные ноги и попа вам обеспечены.
Упражнения на руки
Упражнения на руки
Подтягивания, тяга штанги к поясу, отжимания, жим лёжа, жим гантелей и классический армейский жим сделают вас сильнее и рельефнее.
Упражнения на мышцы кора
Упражнения на мышцы кора
Скручивания, поднятие ног в висе, лодочка и «парашютист» помогут приблизиться к желанным кубикам на животе и красивой здоровой спине.
Растяжка
Растяжка
Выполняйте любые базовые упражнения на растяжку. Она сделает мышцы и суставы более эластичными и позволит вам работать в полной амплитуде.
Самое главное
Самое главное
Соблюдайте правильную технику, которая не вредит суставам. Не существует плохих упражнений. Главное – вести активный образ жизни.
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Мы собрали наиболее эффективные занятия, которые положительно скажутся на здоровье.
Упражнения, которые помогут сохранить молодость
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