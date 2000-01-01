Какие кроссовки выбрать для бега зимой?
Чтобы не навредить себе, нужно ответственно подойти к этому вопросу.
Дополнительный утеплитель
Несмотря на то, что во время бега кровь действительно быстрее циркулирует по организму и вы чувствуете тепло в ногах, лучше перестраховаться и взять утеплённую модель на плотной подошве.
Верхний слой водоотталкивающего материала
Кроссовки из такого материала не пропускают влагу и не выпускают тепло от ног наружу, поэтому в них теплее, чем в спортивной обуви из обычной ткани.
Быстрая шнуровка
Некоторые зимние кроссовки снабжают системой быстрой шнуровки, чтобы обувь можно было надевать, не снимая перчаток. В спортивном магазине можно купить «быстрые шнурки» отдельно.
Плотный язычок
Язычок должен плотно прилегать к ноге и выполнять функцию защиты от попадания снега.
Наличие манжетов
Это дополнительная опция, которая выполнена из водонепроницаемой ткани и защищает щиколотку от минусовых температур.
Съёмная стелька
После пробежки в утеплённых кроссовках важно вытащить и просушить стельку.
Подошва с шипами
Если на вашем маршруте будет много холмистых и скользких участков, выбирайте кроссовки с шипами. В спортивных магазинах можно найти съёмные бахилы с наконечниками их металла.
Какие кроссовки выбрать для бега зимой?
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