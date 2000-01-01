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3 причины регулярно ходить в баню
3 причины регулярно ходить в баню
Посещать баню полезно, но не всем, считает терапевт Марина Казакова.
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Кардионагрузка средней интенсивности
Кардионагрузка средней интенсивности
В бане горячий воздух, и организм пытается охладиться. А потому сердечно-сосудистая система испытывает то же самое, как и при физической нагрузке.
Профилактика простудных заболеваний
Профилактика простудных заболеваний
Это некий метод закаливания, как контрастный душ или обливание холодной водой. Однако для такого эффекта посещать баню нужно регулярно и находиться там комфортное время.
Расслабление
Расслабление
Многим нравится расслабляться в бане после напряжённой рабочей недели или просто радовать себя спа-процедурами.
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Подробнее: Как баня влияет на здоровье и когда туда нужно ходить?
Она оказывает эффект на разные системы организма, а потому стоит быть особенно осторожными с этой процедурой.
3 причины регулярно ходить в баню
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