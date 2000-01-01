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6 стильных и практичных аксессуаров для зимы
6 стильных и практичных аксессуаров для зимы
Тепло в тренде: шапки-ушанки и рукавички возвращаются, но уже в современном исполнении.
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<a href="https://www.ushatava.com/catalog/women/odezhda162/pokazat-vse-tovary/zhilet-fw-21-22/?offer=84349" rel="nofollow">Жилет Ushatava</a>
Жилет Ushatava
Пух зафиксирован в специальных пуховых пакетах, что позволило добиться его равномерного распределения. Этот стильный аксессуар способен выдержать серьёзные морозы до -30°С.
<a href="https://znwr.ru" rel="nofollow">Рукавички ZNWR</a>
Рукавички ZNWR
Фиксирующая тепло резинка и тёплая подкладка из флиса обеспечивают сохранение тепла до -25°С. Такие варежки станут отличным стильным штрихом в любом зимнем гардеробе.
<a href="https://www.uniqlo.com/ru/estore/ru_RU/product-detail.html?productCode=u0000000008652" rel="nofollow">Четырёхслойные брюки UNIQL</a>O
Четырёхслойные брюки UNIQLO
Уникальная четырёхслойная структура материала не пропускает холод и сохраняет тепло: брюки утеплены ветронепродуваемым флисом и подкладкой из синтепона.
<a href="https://www.cosstores.com/ru_ru/catalog/women/accessories/hatsscarvesgloves/outdoorlayers/product.manishka_s_kapyushonom-blue.0700369002/" rel="nofollow">Манишка COS c капюшоном</a>
Манишка COS c капюшоном
Такой стильный аксессуар выполняет функцию дополнительной защиты от холода. Это одновременно шарф, шапка и жилет, который сохраняет тело. Одевать такую манишку лучше всего под верхнюю одежду.
<a href="https://www.gate31.ru/product/shapka-ushanka-uteplyonnaya" rel="nofollow">Утеплённая шапка-ушанка от GATE31</a>
Утеплённая шапка-ушанка от GATE31
Холодные сезоны сменяют друг друга, а фасон шапки-ушанки остаётся актуальным. Шапка защитит вас от морозов и осадков, ведь она выполнена из водоотталкивающей ткани и имеет слой утеплителя.
<a href="https://miederes.com/?store-page=Getry-p417529311" rel="nofollow">Стёганые гетры MIEDERES</a>
Стёганые гетры MIEDERES
Аксессуар точно выделит вас из толпы и станет отличным хранителем тепла. Такие гетры не пропускают ветер и удерживают тепло за счёт своего объёма.
6 стильных и практичных аксессуаров для зимы
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