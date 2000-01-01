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Как будут готовить киберспортсменов в России? Им придётся бегать и приседать
Как будут готовить киберспортсменов в России? Им придётся бегать и приседать
Минспорта и Федерация компьютерного спорта согласовали новые стандарты подготовки игроков.
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Мужские нормативы
Мужские нормативы
Чтобы попасть в группу высшего спортивного мастерства, мужчина должен пробежать 3 км за 15 минут, 100-метровку за 14,4 секунды и сделать 25 приседаний без остановки.
Женские нормативы
Женские нормативы
У девушек всё проще. Они должны пробежать 2 км за 12 минут, 100-метровку за 17,6 секунды и сделать 23 приседания без остановки.
Кроме того…
Кроме того…
Среди обязательных нормативов для всех есть наклоны вперёд и подъёмы туловища на время. Также игрок должен сдать обязательный тест на определение технического мастерства.
Игроки должны развивать быстроту, выносливость и координацию, чтобы показывать высокие результаты. Также незначительную роль в киберспорте будут играть гибкость и сила спортсмена.
Игроки должны развивать быстроту, выносливость и координацию, чтобы показывать высокие результаты. Также незначительную роль в киберспорте будут играть гибкость и сила спортсмена.
Как будут готовить киберспортсменов в России? Им придётся бегать и приседать
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Макс Абрамов
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