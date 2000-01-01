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Выбор редакции: стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду
Выбор редакции: стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду
Эти модели точно не подведут.
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<a href="https://www.hublot.com/ru-ru/news/big-bang-all-black-zermatt">Hublot Big Bang All Black Zermatt</a>
Hublot Big Bang All Black Zermatt
Посвящённые горе Маттерхорн новые часы бренда выполнены с использованием керамики. Мужская версия выпущена в количестве 100 штук, женская — 50 штук.
<a href="https://www.suunto.com/ru-ru/Products/sports-watches/suunto-9-peak/suunto-9-peak-moss-gray/" rel="nofollow">Suunto 9 Peak Granite Blue Titanium</a>
Suunto 9 Peak Granite Blue Titanium
Ультратонкие, компактные и прочные часы с GPS, наручным пульсометром, барометром и универсальным минималистичным дизайном.
<a href="https://www.g-shock.eu/ru/watches/master-of-g/gwg-2000-1a3er/" rel="nofollow">G-shock MUDMASTER</a>
G-shock MUDMASTER
Невозможно придумать место и ситуацию, где «шоки» не смогли бы выглядеть органично и вселять уверенность. Эта модель достойно продолжает культ.
<a href="https://www.certina.com/ru/watch/ds-podium/c0016474408700" rel="nofollow">Certina DS Podium</a>
Certina DS Podium
Экспедиция в Гималаи, погружение на дно океана, спуск на лыжах с Эвереста или чемпионат мира по мотокроссу — эти часы уже успели побывать везде.
<a href="https://www.hamiltonwatch.com/ru-ru/h76706730-khaki-aviation-converter-air-zermatt.html" rel="nofollow">Hamilton Khaki Aviation</a>
Hamilton Khaki Aviation
Серия часов посвящена невероятной самоотверженности и смелости горной службы спасения Швейцарии.
Выбор редакции: стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду
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