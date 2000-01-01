Adidas выпускает новое поколение популярных бутс Predator

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Adidas выпускает новое поколение бутс PREDATOR
Adidas выпускает новое поколение бутс PREDATOR
Они созданы для лучшего контроля мяча и поддержки женского футбола.
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PREDATOR EDGE — это унисекс модель, в её разработке принимали участие и мужчины, и женщины — профессионалы и любители, чтобы учесть все физиологические особенности.
PREDATOR EDGE — это унисекс модель, в её разработке принимали участие и мужчины, и женщины — профессионалы и любители, чтобы учесть все физиологические особенности.
Эти бутсы созданы и выпускаются  в преддверии чемпионата Европы по футболу среди женщин, тем самым воплощая идею преодоления стереотипов в большом спорте.
Эти бутсы созданы и выпускаются  в преддверии чемпионата Европы по футболу среди женщин, тем самым воплощая идею преодоления стереотипов в большом спорте.
Новинка отличилась прорезиненными пластинами, сосредоточенными в боковых частях бутсы и носке. А ещё особенностями подошвы с утяжелением в области носка.
Новинка отличилась прорезиненными пластинами, сосредоточенными в боковых частях бутсы и носке. А ещё особенностями подошвы с утяжелением в области носка.
«Мы создали совершенно новую концепцию резиновых элементов. По сравнению с PREDATOR FREAK, шипы спроектированы более однородно и расположены таким образом, чтобы улучшить сцепление с мячом».
«Мы создали совершенно новую концепцию резиновых элементов. По сравнению с PREDATOR FREAK, шипы спроектированы более однородно и расположены таким образом, чтобы улучшить сцепление с мячом».
«Новые бутсы предназначены для всех, но мы бы хотели сделать акцент на представительницах прекрасного пола. В прошлом мы уделяли много внимания мужскому полу. В этом сезоне пришло время изменить это».
«Новые бутсы предназначены для всех, но мы бы хотели сделать акцент на представительницах прекрасного пола. В прошлом мы уделяли много внимания мужскому полу. В этом сезоне пришло время изменить это».
Adidas выпускает новое поколение популярных бутс Predator
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