Adidas выпускает новое поколение бутс PREDATOR
Они созданы для лучшего контроля мяча и поддержки женского футбола.
PREDATOR EDGE — это унисекс модель, в её разработке принимали участие и мужчины, и женщины — профессионалы и любители, чтобы учесть все физиологические особенности.
Эти бутсы созданы и выпускаются в преддверии чемпионата Европы по футболу среди женщин, тем самым воплощая идею преодоления стереотипов в большом спорте.
Новинка отличилась прорезиненными пластинами, сосредоточенными в боковых частях бутсы и носке. А ещё особенностями подошвы с утяжелением в области носка.
«Мы создали совершенно новую концепцию резиновых элементов. По сравнению с PREDATOR FREAK, шипы спроектированы более однородно и расположены таким образом, чтобы улучшить сцепление с мячом».
«Новые бутсы предназначены для всех, но мы бы хотели сделать акцент на представительницах прекрасного пола. В прошлом мы уделяли много внимания мужскому полу. В этом сезоне пришло время изменить это».
Adidas выпускает новое поколение популярных бутс Predator
Читайте также
9 цитат спортсменов об упорной работе и дисциплине
Стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду
6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь
5 сигналов, что вам пора ограничить сладкое
Как будут готовить киберспортсменов?
Adidas и Parley построили огромный плавающий корт
Коллаборацию LV и Nike продадут на аукционе
Главные холостяки российского спорта
5 лучших видов приседаний для подтянутых ягодиц
7 опасных симптомов на тренировке
6 стильных и практичных аксессуаров для зимы
3 причины регулярно ходить в баню
7 неочевидных правил ухода за спортивной формой
Где покататься на тюбинге в Москве?
Что нужно сделать в первые дни нового года?
Женя Медведева – об Олимпиаде и Новом годе. Видео