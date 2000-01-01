10 слов, которые должен знать каждый сникерхед
Важнейшие термины сникер-культуры.
Sneakerhead (сникерхед)
Это человек, который живёт кроссовками и дышит ими. Эти люди собирают кроссовки и иногда продают их. Обычно очень хорошо осведомлены о новостях и будущих релизах кроссовок.
Aglet (эглет)
Обращали когда-нибудь внимание на концы своих шнурков? На них всегда есть специальный наконечник. Он может быть и стальной, но, как правило, его делают из пластика.
Deubré (дюбре)
Маленькая бирка, которую вы найдёте в нижней части системы шнуровки, наиболее часто используется в Nike Air Force 1. Чаще всего сделана из пластика или металла.
Reseller (реселлер)
Человек, который покупает кроссовки с единственной целью перепродать их дороже (сразу же или через некоторое время) для получения прибыли.
Ruffle (раффл)
Лотерея, которую устраивают обувные магазины перед выпуском лимитированной партии в продажу. Разыгрывается как раз право на приобретение экземпляра.
Fufu (Фугази)
Подделка. Сленговый термин, используемый для обозначения неаутентичных и поддельных кроссовок.
Реплика
Это тоже фейковая обувь, но более тщательно проработанная. В таких моделях сложно отличить все внешние детали от оригинала.
Collab (коллаборация)
Это сотрудничество двух или трёх компаний для создания единой коллекции. Как правило, это мировой спортивный бренд и какая-нибудь знаменитость или ритейлер.
Custom (кастом/кастум)
Обычно это иначе оформленные или полностью переделанные вручную модели. Такие кроссовки изготавливаются в одном или нескольких экземплярах.
Drop (дроп)
Это выпуск эксклюзивных товаров в ограниченном количестве. Дропы создают искусственный дефицит и высокий спрос на модель, тем самым повышая цену.
Hypebeast (хайпбист)
Человек, у которого нет своего собственного вкуса и который покупает только то, что популярно в данный момент.
10 слов, которые должен добавить в свой лексикон каждый сникерхед
Читайте также
Список главных спортивных событий февраля-2022
5 эффективных упражнений для тонуса бёдер
Adidas выпускает новое поколение бутс Predator
9 цитат спортсменов об упорной работе и дисциплине
Стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду
6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь
5 сигналов, что вам пора ограничить сладкое
Как будут готовить киберспортсменов?
Adidas и Parley построили огромный плавающий корт
Коллаборацию LV и Nike продадут на аукционе
Главные холостяки российского спорта
5 лучших видов приседаний для подтянутых ягодиц
7 опасных симптомов на тренировке
6 стильных и практичных аксессуаров для зимы
3 причины регулярно ходить в баню
7 неочевидных правил ухода за спортивной формой