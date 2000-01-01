Ангелы Victoria's Secret создали спортивный бренд
Жасмин Тукс и Жозефин Скривер запустили линию стильных бра и легинсов.
В первую коллекцию бренда Joja вошли 28 вещей стоимостью от $ 64 до $ 104.
Спортивная одежда выполнена в базовых оттенках (в белом, кремовом, телесном, лиловом, терракотовом и черном цветах).
Размеры вещей в дебютной коллекции варьируются от XS до 2XL.
«Дух товарищества, который вы получаете, приводя своих подруг на тренировку, это дополнительная мотивация. Мы хотели донести это до людей через нашу одежду», — говорят основательницы бренда.
Приобрести товары Joja можно уже сейчас.
Ангелы Victoria's Secret запустили спортивный бренд одежды
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