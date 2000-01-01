Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Супербоул-2022 вернул стиль нулевых: как это было
Супербоул-2022 вернул стиль нулевых: как это было
В этом году в перерыве матча выступили Eminem, 50 Cent и Snoop Dog.
AMP-версия
Dr. Dre
Dr. Dre
Успешный продюсер и битмейкер вернулся на большую сцену с нестареющим хитом The net episode, и это стало самым ярким событием в его эфирном времени, потому что образ он выбрал максимально простой — total Black.
Snoop Dog
Snoop Dog
Пожалуй, самый приметный участник перформанса появился перед зрителями в ярком спортивном костюме синего цвета с множеством аксессуаров, которые были заметны даже с самых дальних зрительских мест.
Kendrick Lamar
Kendrick Lamar
Представитель нового поколения рэперов разбавил такую мощную плеяду артистов, но совсем в ней не потерялся, устроив настоящее шоу.
Eminem
Eminem
Рэпер никогда не изменяет своему стилю — тёмные тона, кепка и бомбер — это всё, что нужно для успешного выступления и быстрого речитатива.
Mary J. Blige
Mary J. Blige
Певица появилась на сцене не только чтобы разбавить мужской речитатив, но и затем, чтобы порадовать зрителей своим блестящим образом.
50 Cent
50 Cent
И здесь мы полностью окунулись в прошлое — белая майка-алкоголичка, массивные украшения и легендарный In da Club. Этого стоило столько ждать.
Супербоул-2022 вернул стиль нулевых. Это было Halftime Show по-гангстерски
Читайте также
7 олимпийцев с отличным чувством стиля
7 олимпийцев с отличным чувством стиля
Ангелы Victoria's Secret создали спортивный бренд
Ангелы Victoria's Secret создали спортивный бренд
10 слов, которые должен знать каждый сникерхед
10 слов, которые должен знать каждый сникерхед
Список главных спортивных событий февраля-2022
Список главных спортивных событий февраля-2022
5 эффективных упражнений для тонуса бёдер
5 эффективных упражнений для тонуса бёдер
Adidas выпускает новое поколение бутс Predator
Adidas выпускает новое поколение бутс Predator
9 цитат спортсменов об упорной работе и дисциплине
9 цитат спортсменов об упорной работе и дисциплине
Стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду
Стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду
6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь
6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь
5 сигналов, что вам пора ограничить сладкое
5 сигналов, что вам пора ограничить сладкое
Как будут готовить киберспортсменов?
Как будут готовить киберспортсменов?
Adidas и Parley построили огромный плавающий корт
Adidas и Parley построили огромный плавающий корт
Коллаборацию LV и Nike продадут на аукционе
Коллаборацию LV и Nike продадут на аукционе
Главные холостяки российского спорта
Главные холостяки российского спорта
5 лучших видов приседаний для подтянутых ягодиц
5 лучших видов приседаний для подтянутых ягодиц
7 опасных симптомов на тренировке
7 опасных симптомов на тренировке
© championat.com 2000–2022