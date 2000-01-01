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6 предметов интерьера для настоящего сникерхеда
6 предметов интерьера для настоящего сникерхеда
Создаём антураж, который оценят любители спортивного стиля.
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Свеча в виде кроссовка
Свеча в виде кроссовка
Такие свечи бывают в виде нескольких моделей. Но, кажется, у сникерхедов они не будут использоваться по назначению. Только в виде декора — жалко ведь плавить такую красоту.
Плакаты и картины
Плакаты и картины
Плакат достаточно легко интегрировать в интерьер, дополнив соответствующей рамкой. Можно распечатать любимое фото или заказать стилизованное графическое изображение.
Ковёр в виде кроссовка
Ковёр в виде кроссовка
Постелите его у самого входа – и сможете удивить гостей с первых минут. Сейчас такой ковёр можно сделать на заказ. Проявите фантазию.
Статуэтка любимого спортсмена
Статуэтка любимого спортсмена
В 2020 году случился настоящий «бум» на коллекционные фигурки. Спортивная тематика широко представлена, например, в культовых Funko Pop и Medicom Toy.
Кашпо для цветов
Кашпо для цветов
Для всех, у кого любовь к растениям соседствует с увлечённостью спортом, нашлось решение — кашпо для комнатных в виде игрового мяча. Если постараться, такой декор можно сделать и самому.
Тематическая подушка
Тематическая подушка
Можно сделать наволочку из настоящего джерси или напечатать похожую в типографии. Чем не идея для новой коллекции — собрать на своём диване всю любимую команду?
Неоновая вывеска
Неоновая вывеска
Закажите логотип любимого клуба или бренда, и дом точно преобразится.
6 предметов интерьера, которые должны быть у каждого сникерхеда
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