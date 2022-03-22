Прежде всего убедитесь, нет ли у вас противопоказаний.

Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог

Вокруг картофеля ходит немало мифов: кто-то говорит, что, если есть его часто, наберёшь вес, а кто-то, что, наоборот, с организмом ничего не будет. Давайте посмотрим, что из этого правда, а что нет.

Елена Доронкина нутрициолог Картофель вовсе не является пустым продуктом, как многие могут подумать.

Полезен ли картофель?

На самом деле картофель – один из немногих продуктов, употребляя который длительное время, невозможно нанести вред своему здоровью. Он содержит определённо полный набор полезных веществ для поддержания нормальной жизнедеятельности организма. Это говорит о том, что если вы хотите есть только картофель – ешьте, ничего плохого не будет.

Фото: istockphoto.com

В составе картофеля есть кальций, железо, фосфор, витамины B, C, K и P. Также он содержит много клетчатки и белка – важных для организма веществ, которые преимущественно находятся в кожуре. Именно по этой причине отварной картофель в мундире будет полезнее, чем очищенный. Его также можно запекать с кожурой в духовке, да и любой вид приготовления желателен именно с кожурой.

Фото: istockphoto.com

По возможности старайтесь покупать картофель на фермерском рынке, так как лучшим считается тот, что вырастили в частном хозяйстве, он также будет вдвойне полезнее по свойствам.

Кому будет полезен картофель?

В первую очередь тем, у кого есть проблемы с повышенным давлением и с сердечно-сосудистой системой. Во-вторых, тем, у кого наблюдаются проблемы с почками, так как он обладает хорошими мочегонными свойствами.

В-третьих, он будет полезен тем, кто часто болеет простудой, так как обладает в том числе антибактериальным воздействием на организм.

Есть ли у картофеля недостатки и противопоказания?

Безусловно, они есть. Картофель в небольших количествах содержит в себе соланин (природный яд растительного происхождения), и если в клубне его много, это может негативно сказаться на нервной системе человека. Речь в том числе и о зелёных клубнях с проростками, которые образуются в результате неправильного хранения. Такие употреблять нельзя.

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Также из-за своего высокого гликемического индекса, который составляет более 70 единиц, картофель не рекомендуется тем, у кого нарушен метаболизм, и тем, кто страдает от сахарного диабета. Продукты с высоким гликемическим индексом способны вызывать чувство голода и способствовать повышенным жировым отложениям в теле.

Как выбрать и приготовить картофель?

Лучшим по качеству обычно считается молодой картофель, поэтому на рынке или в магазине в первую очередь стоит обращать внимание именно на него. Как уже говорилось выше, плоды с проростками и с зелёным оттенком покупать нельзя. На здоровом картофеле не должно быть наростов, язв или каких-либо болезней.

Фото: istockphoto.com

По содержанию полезных веществ на первом месте стоят красные клубни. Они богаты каротином, который положительно влияет на зрение.

Если говорить о способах приготовления, одним из максимально полезных считается картофель из духовки. Желательно запекать его прямо с кожурой.

Фото: unsplash.com/@diegriechen

Для лучшего результата картошку хорошо сочетать с рыбой, мясом, а также большим количеством зелени – так организм получит больше полезных веществ.