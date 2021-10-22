Что будет, если каждый день выпивать чайную ложку мёда с чесноком?

Чем полезен чеснок с мёдом? Кому не стоит есть их вместе? Как правильно употреблять такой настой?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Чеснок — это, пожалуй, незаменимый продукт. Он обладает ценными свойствами для борьбы с простудными заболеваниями, гриппом, повышает иммунитет и защищает от сезонных инфекций. Люди давно придумали уникальный способ усилить пользу чеснока, соединив его с мёдом. Пили такое «снадобье» на протяжении 5-7 дней, особенно в осенне-зимний период. Оно заменяло витаминные комплексы и помогало организму подготовиться к холодам.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Многим может показаться странным такое вкусовое сочетание, но на самом деле через несколько дней «маринования» в мёде чеснок становится мягким и утрачивает резкий запах и вкус. К тому же его польза едва ли не удваивается.

Чем полезно такое сочетание?

Для сердца

Употребление чеснока с мёдом снижает уровень холестерина в крови, убирает жировые отложения на стенках сосудов. Такое сочетание сокращает риск тромбозов в мозге, улучшает циркуляцию крови и расширяет сосуды.

Для иммунитета

Съедая по 2-3 ложки чеснока с мёдом ежедневно, вы помогаете организму бороться с вирусными инфекциями. Если вы уже простудились или мучаетесь от насморка, кашля, гриппа или ангины, это средство поможет быстрее избавиться от симптомов болезни и придаст сил.

Фото: unsplash.com/@shimikumi32

Особенно полезен чеснок с мёдом для детей, поскольку у них иммунитет сформирован не до конца.

Также рекомендуется употреблять чеснок с мёдом при бронхиальной астме, авитаминозе, гипертонии, герпесе, болезни Альцгеймера и деменции, для успокоения нервной системы и снижения уровня стресса.

Для кожи и волос

Помимо полезного влияния на организм изнутри, чеснок с мёдом положительно скажется и на внешнем виде. Кожа станет более гладкой и ровной, улучшится её структура, уйдут воспаления. Кроме того, средство поможет избавиться от перхоти, сделает волосы более густыми, придаст объём.

Для фигуры

Чеснок с мёдом поможет убрать жировые отложения и сделать фигуру более стройной. Мёд способствует правильной работе внутренних органов, а это положительно сказывается на всех системах организма.

Для мышц

Тем, кто активно занимается спортом, такое средство поможет быстрее нарастить мыщцы, повысит выносливость организма и сделает тренировки более эффективными.

Кому не стоит есть чеснок с мёдом?

Важно помнить и о противопоказаниях. Нежелательно употреблять чеснок с мёдом, если у вас:

аллергия или непереносимость этих продуктов;

беременность;

эпилепсия;

сахарный диабет;

язва;

гастрит;

панкреатит или другие проблемы с желудком;

заболевания почек.

Фото: unsplash.com/@arwinneil

Как правильно приготовить?

Важно выбирать свежие и качественные ингредиенты. Классический рецепт достаточно прост. Возьмите стакан мёда и головку чеснока. Разрежьте чеснок на несколько ломтиков или измельчите — это важно, так как целая головка максимального эффекта не даст. Поместите чеснок в отдельную ёмкость, например, в стеклянную банку или пластиковый контейнер, и залейте сверху мёдом. Плотно закройте крышкой и поместите в тёмное помещение на неделю. Принимать чеснок с мёдом нужно утром натощак по 2-3 чайные ложки в течение 5-7 дней. Курс можно повторить через 2-3 недели.