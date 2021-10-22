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Что будет, если есть мёд с чесноком каждый день, можно ли есть чеснок и мёд ежедневно, польза для организма

Что будет, если каждый день выпивать чайную ложку мёда с чесноком?
Елена Доронкина Анна Мноян
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Что будет, если каждый день есть мёд с чесноком?
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Для некоторых спортсменов этот лайфхак станет открытием.
Чем полезен чеснок с мёдом? Кому не стоит есть их вместе? Как правильно употреблять такой настой?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Чеснок — это, пожалуй, незаменимый продукт. Он обладает ценными свойствами для борьбы с простудными заболеваниями, гриппом, повышает иммунитет и защищает от сезонных инфекций. Люди давно придумали уникальный способ усилить пользу чеснока, соединив его с мёдом. Пили такое «снадобье» на протяжении 5-7 дней, особенно в осенне-зимний период. Оно заменяло витаминные комплексы и помогало организму подготовиться к холодам.

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Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Многим может показаться странным такое вкусовое сочетание, но на самом деле через несколько дней «маринования» в мёде чеснок становится мягким и утрачивает резкий запах и вкус. К тому же его польза едва ли не удваивается.

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Чем полезно такое сочетание?

Для сердца
Употребление чеснока с мёдом снижает уровень холестерина в крови, убирает жировые отложения на стенках сосудов. Такое сочетание сокращает риск тромбозов в мозге, улучшает циркуляцию крови и расширяет сосуды.

Для иммунитета
Съедая по 2-3 ложки чеснока с мёдом ежедневно, вы помогаете организму бороться с вирусными инфекциями. Если вы уже простудились или мучаетесь от насморка, кашля, гриппа или ангины, это средство поможет быстрее избавиться от симптомов болезни и придаст сил.

Фото: unsplash.com/@shimikumi32

Особенно полезен чеснок с мёдом для детей, поскольку у них иммунитет сформирован не до конца.

Также рекомендуется употреблять чеснок с мёдом при бронхиальной астме, авитаминозе, гипертонии, герпесе, болезни Альцгеймера и деменции, для успокоения нервной системы и снижения уровня стресса.

Для кожи и волос
Помимо полезного влияния на организм изнутри, чеснок с мёдом положительно скажется и на внешнем виде. Кожа станет более гладкой и ровной, улучшится её структура, уйдут воспаления. Кроме того, средство поможет избавиться от перхоти, сделает волосы более густыми, придаст объём.

Для фигуры
Чеснок с мёдом поможет убрать жировые отложения и сделать фигуру более стройной. Мёд способствует правильной работе внутренних органов, а это положительно сказывается на всех системах организма.

Для мышц
Тем, кто активно занимается спортом, такое средство поможет быстрее нарастить мыщцы, повысит выносливость организма и сделает тренировки более эффективными.

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Кому не стоит есть чеснок с мёдом?

Важно помнить и о противопоказаниях. Нежелательно употреблять чеснок с мёдом, если у вас:

  • аллергия или непереносимость этих продуктов;
  • беременность;
  • эпилепсия;
  • сахарный диабет;
  • язва;
  • гастрит;
  • панкреатит или другие проблемы с желудком;
  • заболевания почек.

Фото: unsplash.com/@arwinneil

Как правильно приготовить?

Важно выбирать свежие и качественные ингредиенты. Классический рецепт достаточно прост. Возьмите стакан мёда и головку чеснока. Разрежьте чеснок на несколько ломтиков или измельчите — это важно, так как целая головка максимального эффекта не даст. Поместите чеснок в отдельную ёмкость, например, в стеклянную банку или пластиковый контейнер, и залейте сверху мёдом. Плотно закройте крышкой и поместите в тёмное помещение на неделю. Принимать чеснок с мёдом нужно утром натощак по 2-3 чайные ложки в течение 5-7 дней. Курс можно повторить через 2-3 недели.

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