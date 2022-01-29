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5 групп продуктов, тяга к которым говорит о нехватке микроэлементов в организме

Ксения Пустовая нутрициолог, основатель «Школы Диетологов» Как понять, каких витаминов вам не хватает, по тому, что вы едите?

Сильная тяга к определённому продукту может стать сигналом о наличии дисбаланса питательных веществ. С помощью такого желания организм пытается самостоятельно наиболее быстрым способом восполнить недостаток важных и необходимых ему веществ. Разберёмся, что могут значить основные вкусовые пристрастия.

Печенье, макароны, хлеб, рис

Причины сильного аппетита к хлебобулочным и мучным изделиям:

нехватка медленных углеводов в рационе питания;

колебания уровня сахара в крови;

дефицит хрома (ощущение постоянной сильной усталости и быстрой утомляемости);

дефицит азота (участвует в синтезе белков).

Фото: unsplash.com/@francescamyer

Как восстановить баланс?

Снизить количество простых углеводов, добавив в рацион медленных (замещаем): нешлифованные крупы, цельнозерновой хлеб, мука грубого помола, макароны из твёрдых сортов пшеницы, бобовые, овощи, зелень.

Проверить наличие гипогликемии (сдаём комплексные анализы на определение уровня глюкозы).

Восполнить недостаток хрома, добавив в рацион бананы, яблоки, абрикосы, паприку, шпинат, свёклу, авокадо, брокколи, морковь.

Сбалансировать содержание азота в организме, включив в рацион достаточно белковой пищи (мясо, птица, рыба, морепродукты, кисломолочная продукция, бобовые, орехи).

Чипсы, снеки, соленья

Тяга к солёному может говорить о таких состояниях:

нарушение водно-солевого баланса в организме. Возможно, в организме присутствует переизбыток соли и прогрессирует состояние обезвоживания. Соль удерживает воду. Когда натрия в организме слишком много, он может требовать ещё больше солёной еды, чтобы усилить тягу к воде и компенсировать обезвоживание. Также возможно наличие процесса воспаления мочеполовой системы;

недостаток йода, калия, кальция, цинка, магния, натрия.

Фото: unsplash.com/@negar_mz

Как восстановить баланс?

Соблюдать водно-питьевой режим (примерно 30 мл воды на 1 кг веса тела) и следить за количеством соли. Чтобы исключить воспалительные процессы в организме, стоит сдать общий анализ мочи и сделать УЗИ почек.

Добавить в рацион продукты, богатые йодом: красные и бурые водоросли (ламинария), палтус, треска, сельдь, креветки, пикша, морская соль, моллюски, сардины, йодированная соль, говяжья печень, яйца, лук, щавель, белокочанная капуста, клюква, хурма.

Включить продукты, содержащие калий: фасоль, чечевица, шпинат, сладкий картофель, сухофрукты, рыба и морепродукты, бананы, орехи (миндаль, фундук, грецкий орех, кедровый орех, кешью).

Увеличить количество продуктов, содержащих кальций: кисломолочные продукты (йогурт натуральный, творог, сметана), орехи (особенно миндаль и фундук), сыр, бобовые, зелень и темно-зелёные овощи (петрушка, укроп, кресс-салат, брокколи).

Включить в рацион продукты, богатые магнием и цинком: бобовые, орехи, семечки, зелень и тёмно-зелёные овощи, бананы, мясо, рыба и морепродукты, гречка, овёс, пшеница, сыр.

Есть больше полезных продуктов, содержащих натрий: квашеная капуста, оливки, сыр.

Жареный картофель, жирная рыба, сало, авокадо, орехи, семечки, масло

Желание увеличить любую (полезную и неполезную) жирность в питании говорит о низкой калорийности рациона, сильной нехватке жиров. Как следствие — нарушения в гормональной системе и сильная нехватка энергии.

Фото: unsplash.com/@achera

Как восстановить баланс?

Добавить полезные жиры: жирную рыбу, мясо, орехи, семена, оливковое масло, авокадо. Жареный картофель можно заменить запечённым или отварным.

Цитрусовые, квашеная капуста, маринованные огурцы

Многие маринованные и кислые продукты — это натуральные пробиотики. Их может хотеться, если:

в желудке мало желудочной кислоты. Она – важный элемент защиты организма, который очищает и переваривает пищу. Если её выработка нарушена, запускается цепочка процессов, ведущих к заболеваниям пищеварительного тракта, аллергии, дефициту питательных веществ;

дефицит магния в организме;

потребность в витамине С. Возможно, организм находится в процессе борьбы с инфекцией или вирусом. Витамин С необходим для роста, развития, восстановления всех тканей вашего тела. Также он играет роль в образовании коллагена, усвоении железа, поддержании здоровья костей, хрящей, зубов, заживлении ран и работе иммунной системы.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Как восстановить баланс?

Добавить в рацион зелень (руккола, зелёный лук, черемша), оливковое масло, ананас, редис, репу, дайкон, брокколи, цветную капусту, ягоды (смородина, клюква, брусника), ферментированные продукты (квашеная капуста, натуральный йогурт), гималайскую или морскую соль, пророщенные злаки (гречка, маш, овёс), специи (кардамон, базилик, имбирь, куркума, кинза).

Увеличить количество продуктов, содержащих магний: зелень, зелёные овощи, бобовые, орехи, семечки, бурая водоросль, свежее постное мясо, гречка, пшено, морковь, шпинат, картофель, абрикосы, персики, бананы, малина, клубника, ежевика.

Включить продукты с витамином С: шиповник, облепиха, перец сладкий, чёрная смородина, киви, капуста брюссельская и цветная, брокколи, петрушка, укроп, цитрусовые. Важно помнить, что при тепловой обработке дольше 15 минут происходит разрушение витамина, а потому овощи, фрукты и ягоды лучше есть свежими.

Шоколад, конфеты, сладости

Причины тяги к сладкому:

постоянное желание шоколада говорит о возможном хроническом стрессе. В нём содержится аминокислота триптофан (помогает преодолеть утомляемость). Также шоколад повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина;

дефицит магния, хрома, фосфора.

Фото: unsplash.com/@foodess

Как восстановить баланс?

Постараться снизить уровень стресса.

Соблюдать режима сна и отдыха. Установить строгий тайм-менеджмент рабочих часов и времени для отдыха, нормализовать режим сна (спать после 23:00 до 06:00).

Больше находиться на свежем воздухе.

Ежедневно заниматься адекватной физической активностью.

Соблюдать сбалансированное питание. Ввести в рацион продукты, содержащие триптофан: сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка крупного помола.

Включить в рацион продукты, содержащие магний: рыба, зелёные листовые овощи, фасоль, гречка, какао, тыквенные семечки, миндаль, фисташки, овсянка, фундук, пшено.

Добавить в рацион продукты, содержащие хром: субпродукты, говядина, курица, морковь, картофель, брокколи, спаржа, цельнозерновые крупы, яйца.

Включить продукты с фтором: рыба, цельнозерновые крупы, желток куриного яйца, печень, баранина.

Понимая сигналы собственного организма, можно своевременно выявить дефициты и скорректировать их. Но помните, что точно диагностировать то или иное состояние может только врач — по результатам определённых анализов. Не занимайтесь самолечением и не назначайте сами себе препараты и добавки — предварительно проконсультируйтесь со специалистом.