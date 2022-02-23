Чем полезна печень? Нутрициологи считают её суперфудом

Ольга Ильичёва нутрициолог, основатель проекта «Мамина нутрициология» Какие полезные вещества содержатся в печени? Какая печень полезнее и как правильно её готовить?

Печень — это продукт, который не случайно считается суперфудом. Его польза напрямую связана с функциями органа в организме. Он принимает активное участие в обмене белка, жиров и «накапливает» витамины и микроэлементы.

Чем отличаются разные виды печени?

Говяжья печень

Абсолютный чемпион по содержанию витаминов и микроэлементов.

На 100 г говяжьей печени приходится:

20 г белка, что составляет примерно 30% от суточной нормы;

3,5 г жиров;

500% от суточной нормы витамина А в активной форме (нужен для деления клеток, производства иммунных тел, запуска «врождённого» иммунитета);

10% от суточной нормы витамина D — редкий компонент продуктов питания, печень — единственный орган, способный запасать его в значительных дозах;

рекордное количество B12 — примерно 2500% от суточной нормы.

Фото: istockphoto.com

Говяжья печень также богата микроэлементами.

Железо в биодоступной форме — 50% от суточной нормы. Обеспечивает профилактику анемии, участвует в детоксикации и работе щитовидной железы.

в биодоступной форме — 50% от суточной нормы. Обеспечивает профилактику анемии, участвует в детоксикации и работе щитовидной железы. Селен — 70% от суточной нормы. Незаменимое вещество для работы иммунной системы, компонент для производства антиоксиданта глутатиона, необходим для синтеза гормонов щитовидной железы.

— 70% от суточной нормы. Незаменимое вещество для работы иммунной системы, компонент для производства антиоксиданта глутатиона, необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. Медь — 1000% от суточной нормы. Помогает усвоению железа, нормализует процессы кроветворения, нужна для работы антиоксидантных систем, профилактики ранней седины, поддержания красоты и молодости кожи и прочности соединительной ткани.

— 1000% от суточной нормы. Помогает усвоению железа, нормализует процессы кроветворения, нужна для работы антиоксидантных систем, профилактики ранней седины, поддержания красоты и молодости кожи и прочности соединительной ткани. Цинк — 36% от суточной нормы. Регулирует иммунный ответ и производство инсулина. При дефиците микроэлемента может замедляться заживление ран.

Куриная печень

Также богата витамином А, содержит чуть меньше витаминов группы В, чем говяжья. Может обеспечить важными микроэлементами и качественным белком. Содержит чуть больше насыщенных жирных кислот.

Гусиная печень

Содержит больше железа, цинка и селена. Полезна, но не в виде деликатеса фуа-гра. Для его изготовления животных специально откармливают, из-за чего у них появляются проблемы с печенью. Утиное или гусиное фуа-гра может содержать амилоидный белок — он не разрушается при приготовлении и может накапливаться в тканях головного мозга. А это, в свою очередь, связывают с развитием болезни Альцгеймера.

Фото: istockphoto.com

Печень трески

Один из витаминных суперфудов. Содержит рекордное количество всех жирорастворимых витаминов.

Витамин А — 440% от суточной нормы.

Витамин D — 1000% от суточной нормы (исходя из официально рекомендованной суточной дозировки в 400 МЕ).

Витамин Е — 88% от суточной нормы.

Для максимальной пользы лучше выбирать свежую или консервированную сразу после вылова печень трески. У консервов, изготовленных из замороженной рыбы, не такой вкус и меньше полезных веществ.

Можно ли получить «передозировку» витаминами из печени?

Нет. Дело в том, что избыток водорастворимых витаминов (витамины группы В) выводится из организма. А количество жирорастворимых не считается избыточным, и часть из них разрушается при хранении и приготовлении.

Как часто можно есть печень?

Оптимально употреблять печень два раза в неделю, чтобы обеспечивать разнообразие белков в рационе. Также полезно употреблять и другие субпродукты: сердце, язык, мозг и т. п. Каждый вид содержит свой набор питательных веществ. Не зря во многих культурах традиционно едят все части животного — так можно получить полный комплекс витаминов и микроэлементов.

Как правильно выбрать и приготовить говяжью печень и печень птицы?

Лучше не покупайте замороженную печень. После размораживания теряется большая доля витаминов.

Не храните её на свету, выбирайте в магазине в непрозрачной упаковке. Витамин А разрушается под воздействием света.

Используйте щадящие методы приготовления, например, тушение. Витамины группы В неустойчивы к высоким температурам, длительное нагревание или неправильное хранение и разморозка разрушают значительное количество этих микроэлементов.

Солить печень лучше в конце готовки. Если добавить приправу в начале, это разрушит до 70% витамина В1.

Фото: unsplash.com/@beccatapert

Кому не стоит есть печень?

Ограничить этот продукт в рационе рекомендуется при подагре — заболевании, при котором нарушается белковый обмен и образуется большое количество мочевой кислоты, откладываются соли в суставах. Печень может усугубить заболевание.

А вот рост уровня холестерина в крови из-за печени — лишь миф. Чаще всего такие изменения вызваны избыточным количеством простых углеводов в рационе и нарушениями в работе организма (например, снижением функции щитовидной железы или нарушением углеводного обмена).