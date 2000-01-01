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7 женских курток в спортивном стиле на весну
7 женских курток в спортивном стиле на весну
В моде фактура и функциональность.
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С отделкой флисом
С отделкой флисом
Тренд на флис поддержали в этом году практически все спортивные бренды. Можно выбрать модель в стиле моноблок, как у befree, а можно разбавить контрастными текстильными вставками.
Трансформер
Трансформер
Преимущество таких моделей — многозадачность. Вы можете снять подкладку и превратить куртку из зимней в демисезонную, а ещё, как у USHATAVA, носить её навыворот.
Джинсовая
Джинсовая
Джинсовый утеплённый силуэт уже стал классикой. Предлагаем в этом сезоне сочетать его с яркими джоггерами и массивными кроссовками. Сразу несколько оттенков можно найти у Levi's.
Стёганая
Стёганая
Самый стильный формат сезона — стёганая куртка-рубашка. Обратите внимание на модели LIME, которые отлично сочетаются со спортивным стилем.
Олимпийская
Олимпийская
Чтобы оставаться на спортивной волне, можно выбрать куртку, продолжающую традиции наших олимпийцев. ZASPORT предлагает носить её в расстёгнутом виде вплоть до самого весеннего тепла.
Бомбер
Бомбер
Спортивная классика и мужского, и женского гардеробов — бомбер и в этом году не сдаёт позиций. Например, в таком сливочном цвете, как у O'stin.
Оверсайз
Оверсайз
В такой куртке вам будет удобно даже в объёмном худи или многослойном образе. Monochrome предлагает добавить фактуры в виде многочисленных карманов и шлеек.
7 женских курток в спортивном стиле для наступающей весны
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