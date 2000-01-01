Что стало с «Крепким орешком» Брюсом Уиллисом

В последние годы он снимался много, но в довольно сомнительных проектах

Третьесортные боевики, комедии и мелодрамы. Одних ремейков «Крепкого орешка» достаточно, чтобы пробить фейспалм. Однако в свои 67 лет Уиллис всегда был очень хорош.