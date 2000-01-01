Фестиваль экстрима и фигурное катание: список главных спортивных мероприятий апреля-2022

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Главные спортивные мероприятия апреля-2022
Главные спортивные мероприятия апреля-2022
Пора заполнять свой календарь на различные старты.
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Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание», Москва
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание», Москва
Где и когда: Дворец спорта «Мегаспорт», 1 апреля.
Праздник для преданных фанатов фигурки. Во время шоу вы сможете увидеть всех звёзд фигурного катания России. Невероятные выступления и заряд положительных эмоций гарантируем.
Забег «Апрель», Москва
Забег «Апрель», Москва
Где и когда: Лужники, 3 апреля.
Мероприятие традиционно откроет сезон шоссейных забегов в столице. Вас ждёт дистанция в 5 км, а после забега можно будет громко объявить о своём финише, позвонив в колокол. Готовьте кроссовки. Встретимся на бегу!
Трейл-марафон «Гандикап Абрау», Краснодарский край
Трейл-марафон «Гандикап Абрау», Краснодарский край
Где и когда: с. Абрау-Дюрсо, 3 апреля.
Сезон тёплых трейл-забегов вот-вот наступит. А пока разогреваемся на юге страны.
Фестиваль «Прорыв», Москва
Фестиваль «Прорыв», Москва
Где и когда: Лужники, 9 апреля.
Традиционный фестиваль экстремальных видов спорта пройдёт в 15-й раз. Новые дисциплины, свежий формат и грандиозный парк. На этот раз атмосферу спорта будет дополнять и музыкальный line-up.
Космический марафон, Томск
Космический марафон, Томск
Когда: 10 апреля.
Легендарный марафон, который проходит в Томске с 2006 года. Забег триумфально открывает сезон бега по шоссе. Дистанций множество, каждый найдёт для себя то, что нравится.
Кросс «Быстрый пёс», Москва
Кросс «Быстрый пёс», Москва
Где и когда: Битцевский лес, 16 апреля.
Обожаемый многими забег снова возвращается в Москву. Размер и порода вашего питомца не имеют значения. Запишите дату в свой календарь и будьте готовы, что придётся испачкаться.
Трейл-ультрамарафон «Маркотх», Краснодарский край
Трейл-ультрамарафон «Маркотх», Краснодарский край
Где и когда: Новороссийск, 16-17 апреля.
Маркотхский хребет. Температура примерно +20. Вокруг зелень. Вероятнее всего, ветрено. Это все подсказки, которые у нас есть. Дистанции разные, всё зависит от вашей подготовки.
Кросс «Лисья гора», Москва
Кросс «Лисья гора», Москва
Где и когда: Битцевский лес, 17 апреля.
Маршрут проложен по кольцу в 2 км на открытом воздухе. Дистанции — от 2 до 8 км. Если вы только планируете присоединиться к массовым забегам, кросс как нельзя лучше подойдёт для этой цели.
Crocus Fitness Gymnastics Cup, Москва
Crocus Fitness Gymnastics Cup, Москва
Где и когда: Лужники, 23-24 апреля.
Если вы знаете, что такое леотард, булавы, лента и помост, у нас есть для вас хорошие новости! Скоро пройдёт открытый турнир по художественной гимнастике. Ждать остаётся совсем немного.
Первый этап Российской дрифт-серии, Подмосковье
Первый этап Российской дрифт-серии, Подмосковье
Где и когда: Волоколамск, 30 апреля — 1 мая.
Скорость, запах жжёной резины и ураган позитивных вибраций. Предыдущий сезон был огненным, а этот обещает быть ещё жарче. Первый этап сезона-2022 пропускать никак нельзя.
Фестиваль экстрима и фигурное катание: список главных спортивных мероприятий апреля-2022
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