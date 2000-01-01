Фестиваль экстрима и фигурное катание: список главных спортивных мероприятий апреля-2022

Кросс «Лисья гора», Москва

Где и когда: Битцевский лес, 17 апреля.

Маршрут проложен по кольцу в 2 км на открытом воздухе. Дистанции — от 2 до 8 км. Если вы только планируете присоединиться к массовым забегам, кросс как нельзя лучше подойдёт для этой цели.