Певица Lizzo запустила бренд одежды
Yitty — спортивное и корректирующее бельё для любых форм.
Размерная сетка бренда представлена моделями от XS до 6XL, поэтому покупательницам не стоит беспокоиться о цифрах и врезающихся в кожу швах.
Своей коллекцией рэперша призывает каждую девушку к любви к себе и принятию своих особенностей, несмотря на давление общества, которое они ощущают ежедневно.
«Когда я росла, то чувствовала, что по телевизору и в журналах мне постоянно говорили, что моё тело недостаточно красивое. И для того, чтобы оно считалось «приемлемым», я должна была причинить ему какую-то боль, чтобы соответствовать тому пониманию красоты», — вспоминает артистка.
В коллекции представлены боди и спортивные комплекты лимонного, фиалкового, фуксии, синего, пыльно-розового, шоколадного и чёрного цветов.
Коллекция поступит в продажу 12 апреля.
Певица Lizzo запустила бренд одежды: спортивное и корректирующее бельё для любых форм
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