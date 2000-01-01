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7 лайфхаков для бодрости на весь день
7 лайфхаков для бодрости на весь день
Превращаем  конечный запас энергии в бесконечный.
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Прежде всего, стоит принять, что подъём энергии всегда чередуется со спадом. Нужно учитывать это при планировании своего рабочего дня.
Прежде всего, стоит принять, что подъём энергии всегда чередуется со спадом. Нужно учитывать это при планировании своего рабочего дня.
Работайте в интервалах
Работайте в интервалах
Наши ритмы позволяют нам работать над какой-то задачей до 90 минут, и потом концентрация начинает рассеиваться. Перерывы делают нас продуктивнее и сохраняют больше энергии.
Избегайте сахара и высокого гликемического индекса
Избегайте сахара и высокого гликемического индекса
Выбирайте простую, не обработанную химически пищу, такого топлива хватает надолго.
Занимайтесь спортом
Занимайтесь спортом
Это позволит вам быть энергичным бóльшую часть дня. Практикуйте кардио и не пренебрегайте силовыми тренировками, они бодрят не только тело, но и ум.
Откажитесь от кофе
Откажитесь от кофе
Наращивайте повседневную энергию естественным образом. Кофе помогает взбодриться, но всего на несколько часов, после которых последует резкий спад.
Повышайте качество сна
Повышайте качество сна
Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Организм гораздо благоприятнее воспринимает строгий график, чем нам кажется.
Распределяйте свои задачи в соответствии с уровнями энергии
Распределяйте свои задачи в соответствии с уровнями энергии
Выясните, когда ваш организм находится на пике, а когда способен только к небольшим задачам, и распределяйте все важные дела с учётом этой информации.
Отслеживайте свою производительность
Отслеживайте свою производительность
Анализируйте свой день. Это поможет вам понять, как вы на самом деле работаете, и внести корректировки, чтобы завтра стать ещё лучше.
Как оставаться бодрым весь день? 7 лайфхаков для сохранения энергии
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