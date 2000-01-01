Быстрее автомобиля! Смельчак на моноколесе разогнался под 70 км/ч. Видео
Он ещё и умудряется на нём прыгать и лавировать! «Гонщика» из Англии записал на видео один из водителей. Моноколесо разогналось минимум до 60 миль в час — это под 70 км/ч. Смотрите на следующем слайде.
Что такое моноколесо? Их ещё называют самобалансирующийся самокат
Это транспортное средство — самобалансирующийся уницикл (моноцикл) с электрическим двигателем. У него одно колесо и подножки по обе стороны от него. У большинства моделей крейсерская скорость — 12-14 км/ч, а максимальная 18-20 км/ч. Однако появляются и прокачанные модели, которые могут посоревноваться с автомобилями.
Быстрее автомобиля! Смельчак на моноколесе разогнался под 70 км/ч
Читайте также
Яркий принт в спортивном стиле. 4 трендовые вещи
5 бассейнов с морской водой в Москве
7 лайфхаков для бодрости на весь день
Певица Lizzo запустила бренд одежды
Главные спортивные события апреля-2022
Nike и семья Брайанта возобновили сотрудничество
Что стало с «Крепким орешком» Брюсом Уиллисом
6 весенних курток для мужчин
7 женских курток в спортивном стиле на весну
5 недорогих тренажёров для дома
6 модных рюкзаков в этом сезоне
6 продуктов, повышающих гормоны счастья
Главные спортивные события марта-2022
7 предметов интерьера для настоящего сникерхеда
4 китайские традиции с Олимпиады-2022
Люкс опять выпускает спортивный инвентарь