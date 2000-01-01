Велофестиваль, дрифт и много бега: список спортивных мероприятий мая-2022

Red Fox Elbrus Race — 2022

Где и когда: Эльбрус, 4-8 мая.

Ежегодное соревнование для всех поклонников гор и бега. Хорошо чувствуете себя на высоте? Умеете обращаться с «кошками» и ненавидите носить с собой лишнее? Пакуйте чемоданы и захватите с собой пуховичок, на горе всё ещё снежно.