Велофестиваль, дрифт и много бега: список спортивных мероприятий мая-2022

Главные спортивные мероприятия мая-2022
Последний месяц весны приготовил много чего интересного.
1-й этап Российской Дрифт Серии
Где и когда: Подмосковье, 30 апреля – 1 мая.
Уже в эти выходные начнётся новый сезон соревнований по дрифту. Пилоты готовы, техника тоже, а как насчёт вас?
Уже в эти выходные начнётся новый сезон соревнований по дрифту. Пилоты готовы, техника тоже, а как насчёт вас?
Забег Rosa Run — 2022
Где и когда: Красная Поляна, 1 мая.
Один из интереснейших фестивалей бега снова готов принять всех желающих. Программа мероприятия очень насыщенная. Вас будут ждать не только разные спортивные форматы, но и развлечения. И всё это в горах.
Один из интереснейших фестивалей бега снова готов принять всех желающих. Программа мероприятия очень насыщенная. Вас будут ждать не только разные спортивные форматы, но и развлечения. И всё это в горах.
Red Fox Elbrus Race — 2022
Где и когда: Эльбрус, 4-8 мая.
Ежегодное соревнование для всех поклонников гор и бега. Хорошо чувствуете себя на высоте? Умеете обращаться с «кошками» и ненавидите носить с собой лишнее? Пакуйте чемоданы и захватите с собой пуховичок, на горе всё ещё снежно.
Ежегодное соревнование для всех поклонников гор и бега. Хорошо чувствуете себя на высоте? Умеете обращаться с «кошками» и ненавидите носить с собой лишнее? Пакуйте чемоданы и захватите с собой пуховичок, на горе всё ещё снежно.
Всекубанская эстафета
Где и когда: Краснодар, 7 мая.
Почему бы не начать субботнее утро с пробежки в отличной компании? Позовите с собой друзей, захватите водички и будьте готовы к старту.
Почему бы не начать субботнее утро с пробежки в отличной компании? Позовите с собой друзей, захватите водички и будьте готовы к старту.
Фестиваль «Пять вершин»
Где и когда: Пятигорск, 13-15 мая.
Это мероприятие не только про спорт. Помимо различных забегов в горах, вас будут ждать лекции про экологию и защиту окружающей среды.
Это мероприятие не только про спорт. Помимо различных забегов в горах, вас будут ждать лекции про экологию и защиту окружающей среды.
Московский полумарафон
Где и когда: Лужники, 15 мая.
Крупнейший полумарафон на территории нашей страны. Праздник бега, который заполнит все центральные улицы столицы. И случится это совсем скоро.
Крупнейший полумарафон на территории нашей страны. Праздник бега, который заполнит все центральные улицы столицы. И случится это совсем скоро.
Московский весенний велофестиваль
Где и когда: Проспект Сахарова, 21 мая.
Фестиваль заждались все. Когда ещё удастся прокатиться на велосипеде по большим проспектам и дорогам столицы, не опасаясь машин и городского транспорта. Увидимся там?
Фестиваль заждались все. Когда ещё удастся прокатиться на велосипеде по большим проспектам и дорогам столицы, не опасаясь машин и городского транспорта. Увидимся там?
VI Всероссийский полумарафон «ЗаБег»
Где и когда: Россия, 22 мая.
Полумарафон великолепен тем, что принять участие в нём сможет практически каждый. В один день и по всей стране люди выйдут на старт, чтобы в очередной раз подтвердить, что движение – жизнь.
Полумарафон великолепен тем, что принять участие в нём сможет практически каждый. В один день и по всей стране люди выйдут на старт, чтобы в очередной раз подтвердить, что движение – жизнь.
MOTORING 2022: 1-й этап
Где и когда: Подмосковье, 27 мая.
То, что всегда заставляет стынуть кровь. Звук моторов никого не оставит равнодушным. А те, кто управляет «железными конями» — настоящие рыцари в сияющих мотокомбинезонах. Ждать остаётся недолго. Забивайте в навигаторе Moscow Raceway, а там уже следуйте на звук.
То, что всегда заставляет стынуть кровь. Звук моторов никого не оставит равнодушным. А те, кто управляет «железными конями» — настоящие рыцари в сияющих мотокомбинезонах. Ждать остаётся недолго. Забивайте в навигаторе Moscow Raceway, а там уже следуйте на звук.
Велофестиваль, дрифт и много бега: список спортивных мероприятий мая-2022
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