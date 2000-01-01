Дизайнер сделал мяч из старых кроссовок
Теперь его знает весь мир.
Джон-Пол Уитли вручную делает одни из самых редких футбольных мячей в мире, используя любые материалы, которые попадаются под руку.
Сама идея пришла в голову дизайнеру во время пандемии. Время, проведённое в изоляции, побудило британского дизайнера Джона-Пола Уитли попробовать свои силы в создании собственного футбольного мяча.
Все мячи сделаны вручную из уникальных материалов: например, из старых бутс Стивена Джеррарда. Или, как в его последнем творении, из восьми пар обуви Nike Air Force 1.
«Мне нравится делать мяч чем-то, что заключает в себе историю. Я бы хотел, возможно, поработать с разными игроками: каждый месяц новый мяч с историей для нового игрока».
Известным британского дизайнера сделал мяч, созданный из старых бутс Predator от adidas. Компания даже предложила дизайнеру деловое сотрудничество. Никаких подробностей об этом партнёрстве пока нет.
Дизайнер сделал футбольный мяч из старых кроссовок и стал звездой социальных сетей
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