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Jacquemus и Nike выпустили совместную коллекцию
Jacquemus и Nike выпустили совместную коллекцию
Не зря все модники ждали.
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В коллекцию вошли платья, топы, шорты и юбки, худи, кроссовки и даже панама сливочного и чёрного цветов.
В коллекцию вошли платья, топы, шорты и юбки, худи, кроссовки и даже панама сливочного и чёрного цветов.
Главный акцент сделан на ремешки с металлическим логотипом Nike. Они есть на топах, шортах и юбках. Также ими украшено поло.
Главный акцент сделан на ремешки с металлическим логотипом Nike. Они есть на топах, шортах и юбках. Также ими украшено поло.
Цены на коллекцию вполне разумны для размаха сотрудничества. Панама за € 40, бра по € 90, юбка-шорты за € 120 и платье за € 160.
Цены на коллекцию вполне разумны для размаха сотрудничества. Панама за € 40, бра по € 90, юбка-шорты за € 120 и платье за € 160.
«Для коллекции было важно, чтобы она была доступна для любого тела и представляла собой естественное сочетание стиля Jacquemus и производительности Nike», — говорит Саймон Порте Жакмюс.
«Для коллекции было важно, чтобы она была доступна для любого тела и представляла собой естественное сочетание стиля Jacquemus и производительности Nike», — говорит Саймон Порте Жакмюс.
Жакмюс хотел переосмыслить традиционный подход к спортивной одежде и добавить в неё минимализма.
Жакмюс хотел переосмыслить традиционный подход к спортивной одежде и добавить в неё минимализма.
Кроссовки коллекции выполнены в шоколадном и ванильном оттенках. Стоят такие € 170, но на <a href="https://www.jacquemus.com/en_fr/search?cgid=Nike_collection#id_223JS156-2393-110" rel="nofollow">сайте</a> бренда полный солд-аут на оба цвета.
Кроссовки коллекции выполнены в шоколадном и ванильном оттенках. Стоят такие € 170, но на сайте бренда полный солд-аут на оба цвета.
Jacquemus и Nike выпустили совместную коллекцию. Не зря все модники ждали
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