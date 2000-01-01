Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
5 продуктов, которые помогут уснуть
5 продуктов, которые помогут уснуть
Говорят, что есть на ночь не стоит. Но иногда это необходимо.
AMP-версия
Бананы
Бананы
В них содержится много калия и магния, которые расслабляют мышцы. Кроме того, они богаты триптофаном — веществом, стимулирующим выработку мелатонина (гормона сна).
Миндаль
Миндаль
Тоже может помочь в этой ситуации. Он способствует выработке мелатонина и содержит много магния — его дефицит часто наблюдается при бессоннице.
Красная рыба
Красная рыба
Богата витамином B6. А он, в свою очередь, необходим для синтеза мелатонина в организме.
Горох
Горох
Также содержит много витамина B6, без которого организму не обойтись при производстве гормона сна.
Молоко
Молоко
Содержит кальций и аминокислоту триптофан, необходимую для выработки мелатонина.
Помимо напитка, можете использовать молоко для овсяной каши. В ней есть вещества, способствующие хорошему сну. Только не переборщите со сладкими добавками. Большое количество сахара может негативно повлиять на сон.
Подробнее о том, почему может возникнуть бессонница и как питание влияет на сон, читайте в <a href="https://www.championat.com/lifestyle/article-4436373-chto-sest-pri-bessonnice-chto-sest-chtoby-zasnut-kakie-produkty-pozvolyat-bystree-i-legche-zasnut-i-vyspatsya.html">статье</a>.
Подробнее о том, почему может возникнуть бессонница и как питание влияет на сон, читайте в статье.
5 продуктов, которые помогут побороть бессонницу и уснуть
Читайте также
Стильное резюме Конора Макгрегора
Стильное резюме Конора Макгрегора
Блогер отказался от еды и три дня ел только огурцы
Блогер отказался от еды и три дня ел только огурцы
Миссия выполнима: Тому Крузу — 60!
Миссия выполнима: Тому Крузу — 60!
Как правильно приготовить гречку
Как правильно приготовить гречку
Главные спортивные события июля–2022
Главные спортивные события июля–2022
5 привычек, которые нужно завести в молодости
5 привычек, которые нужно завести в молодости
4 типа продуктов, которые замедляют работу мозга
4 типа продуктов, которые замедляют работу мозга
Jacquemus и Nike выпустили совместную коллекцию
Jacquemus и Nike выпустили совместную коллекцию
Блогер каждый день просыпался в 4:30
Блогер каждый день просыпался в 4:30
Дизайнер сделал мяч из старых кроссовок
Дизайнер сделал мяч из старых кроссовок
Виктор Цой родился в День скейтбординга
Виктор Цой родился в День скейтбординга
Удивительный трюк с обручем, восхитивший соцсети
Удивительный трюк с обручем, восхитивший соцсети
Котик мило поддерживает спортсменов на тренировке
Котик мило поддерживает спортсменов на тренировке
Китайские учёные создали прототип умной подушки
Китайские учёные создали прототип умной подушки
Этот парень делает крутые трюки на аквабайке
Этот парень делает крутые трюки на аквабайке
Главные спортивные мероприятия июня-2022
Главные спортивные мероприятия июня-2022
© championat.com 2000–2022