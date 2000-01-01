5 продуктов, которые помогут уснуть
Говорят, что есть на ночь не стоит. Но иногда это необходимо.
Бананы
В них содержится много калия и магния, которые расслабляют мышцы. Кроме того, они богаты триптофаном — веществом, стимулирующим выработку мелатонина (гормона сна).
Миндаль
Тоже может помочь в этой ситуации. Он способствует выработке мелатонина и содержит много магния — его дефицит часто наблюдается при бессоннице.
Красная рыба
Богата витамином B6. А он, в свою очередь, необходим для синтеза мелатонина в организме.
Горох
Также содержит много витамина B6, без которого организму не обойтись при производстве гормона сна.
Молоко
Содержит кальций и аминокислоту триптофан, необходимую для выработки мелатонина.
Помимо напитка, можете использовать молоко для овсяной каши. В ней есть вещества, способствующие хорошему сну. Только не переборщите со сладкими добавками. Большое количество сахара может негативно повлиять на сон.
Помимо напитка, можете использовать молоко для овсяной каши. В ней есть вещества, способствующие хорошему сну. Только не переборщите со сладкими добавками. Большое количество сахара может негативно повлиять на сон.
5 продуктов, которые помогут побороть бессонницу и уснуть
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