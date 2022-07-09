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Как приготовить полезную окрошку: ЗОЖ рецепт

Как приготовить полезную окрошку на кефире: пошаговый рецепт
Тереза Данилова
Как приготовить полезную окрошку на кефире
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Приготовление займёт не больше пяти минут.

Окрошка — один из традиционных супов, который употребляется в холодном виде. Именно поэтому чаще всего её готовят именно в летний период: хорошо насыщает и при этом охлаждает. Конечно, традиционный рецепт окрошки нельзя назвать таким уж полезным: в неё принято добавлять варёную и копчёную колбасу, отварной картофель, майонез или сметану с горчицей. А заливается это всё либо жирным кефиром, либо квасом.

Но почти любой традиционный рецепт можно адаптировать под свои вкусовые предпочтения. Рассказываю, как приготовить ПП-вариант окрошки.

Вам понадобятся (на две порции):

  • огурец — 2 шт.;
  • редиска — 4 шт.;
  • яйцо — 2 шт.;
  • укроп — 20 г;
  • кефир обезжиренный — 500 мл;
  • соль — 1/2 ч. л.

Подготавливаем все ингредиенты: редиску и огурец нарезаем тонкими полосками. Белки отделяем от желтков и так же нарезаем. Укроп мелко шинкуем. Получившуюся массу чуть-чуть солим и перемешиваем. Заливаем холодным кефиром и подаём. По вкусу можно добавить зелёный лук, зелёное кислое яблоко и молодой чеснок.

А о том, какая окрошка считается более полезной, рассказали в прошлой статье.

Какая окрошка полезнее: на квасе или на кефире? Рассказала нутрициолог Какая окрошка полезнее: на квасе или на кефире? Рассказала нутрициолог
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