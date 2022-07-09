Как приготовить полезную окрошку на кефире: пошаговый рецепт

Окрошка — один из традиционных супов, который употребляется в холодном виде. Именно поэтому чаще всего её готовят именно в летний период: хорошо насыщает и при этом охлаждает. Конечно, традиционный рецепт окрошки нельзя назвать таким уж полезным: в неё принято добавлять варёную и копчёную колбасу, отварной картофель, майонез или сметану с горчицей. А заливается это всё либо жирным кефиром, либо квасом.

Но почти любой традиционный рецепт можно адаптировать под свои вкусовые предпочтения. Рассказываю, как приготовить ПП-вариант окрошки.

Вам понадобятся (на две порции):

огурец — 2 шт.;

редиска — 4 шт.;

яйцо — 2 шт.;

укроп — 20 г;

кефир обезжиренный — 500 мл;

соль — 1/2 ч. л.

Подготавливаем все ингредиенты: редиску и огурец нарезаем тонкими полосками. Белки отделяем от желтков и так же нарезаем. Укроп мелко шинкуем. Получившуюся массу чуть-чуть солим и перемешиваем. Заливаем холодным кефиром и подаём. По вкусу можно добавить зелёный лук, зелёное кислое яблоко и молодой чеснок.

А о том, какая окрошка считается более полезной, рассказали в прошлой статье.